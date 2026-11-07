Alerta: Anvisa proíbe venda de creatina famosa por falsificação

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso de um lote de creatina da marca DUX após identificar que o produto é falsificado.

A determinação, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira, 6, vale para todas as unidades do lote K52354A da Creatina DUX sem sabor.

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O produto é um suplemento alimentar em pó, vendido em embalagem de 300 gramas, com validade até abril de 2027.

Segundo a Anvisa, a própria fabricante, Dux Company Ltda., informou que não reconhece a existência do lote.

A agência identificou que unidades do lote estavam sendo comercializadas pela loja Charmozza Comércio e Indústria de Produtos na plataforma Mercado Livre.

Anvisa proíbe lote de creatina da marca DUX - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Como evitar produtos falsificados?

Nas redes sociais, a DUX alertou os consumidores sobre os riscos de adquirir suplementos falsificados.

Entre os possíveis problemas estão contaminação, falta de eficácia, reações adversas e prejuízo financeiro.

Para evitar a compra de produtos irregulares, a empresa orienta que os consumidores adquiram suplementos apenas pelo site oficial da marca ou em revendedores autorizados.

Em caso de suspeita de falsificação, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), disponível no site da fabricante.