SAÚDE

Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento da apneia do sono

Medicamento utilizado para emagrecimento já era aprovado no país para o tratamento da diabetes tipo 2

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/10/2025 - 10:26 h
Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida
A Anvisa aprovou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade. A decisão foi assinada na última sexta-feira, 17, e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 20.

O Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, já era aprovado no Brasil para o tratamento de diabetes tipo 2. Segundo a fabricante Eli Lilly, trata-se do primeiro medicamento validado como terapia para apneia do sono no país.

O que é a apneia do sono

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio caracterizado por episódios repetidos de respiração irregular devido ao bloqueio parcial ou completo das vias aéreas superiores. Entre os sintomas mais comuns estão ronco intenso, despertares frequentes durante a noite e sonolência diurna.

A aprovação da Anvisa se baseou em estudos clínicos que demonstraram a eficácia da tirzepatida no tratamento da condição, mostrando redução significativa nas interrupções do sono em comparação a voluntários que receberam placebo.

Melhora na qualidade do sono e redução de riscos

Além de prejudicar a qualidade do sono, a apneia do sono pode causar redução nos níveis de oxigênio no sangue, aumentando o risco de complicações cardiovasculares.

Atualmente, um dos tratamentos mais comuns para a doença é a pressão contínua nas vias aéreas (CPAP), que utiliza uma máquina para manter as vias aéreas abertas durante a noite.

Os estudos com a tirzepatida indicam que alguns pacientes podem reduzir ou até eliminar a necessidade do CPAP, enquanto também observam perda de peso e redução de fatores de risco cardiovascular.

