Gêmeos digitais e sensores podem evitar AVC e cegueira em 2026

Aposta usa conexão entre dados captados por sensores e a forma como são analisados em gêmeos digitais - Foto: Divulgação

A conexão entre dados captados por sensores e a forma como são analisados, modelados e trabalhados em gêmeos digitais podem ser ferramentas essenciais para prevenir o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a cegueira evitável. A aposta é da pesquisadora Suélia Fleury Rosa, membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE).

De acordo com a especialista em engenharia biomédica e sênior Lecturer no Master of Engineering Program, Meinig School of Biomedical Engineering Cornell University, nos EUA, serão três os grandes avanços que devemos ter nessa área em 2026:

Engenharia biomédica: algoritmos avançados apoiarão a análise de imagens médicas, planejarão tratamentos personalizados e automatizarão de tarefas clínicas

algoritmos avançados apoiarão a análise de imagens médicas, planejarão tratamentos personalizados e automatizarão de tarefas clínicas Gêmeos digitais: IA permitirá simulações precisas de órgãos ou sistemas humanos para testar terapias e prever desfecho

IA permitirá simulações precisas de órgãos ou sistemas humanos para testar terapias e prever desfecho Sensores inteligentes: passarão a monitorar sinais vitais em tempo real e a ajustar intervenções de forma proativa

Como os gêmeos digitais podem ser usados?

Suélia explica que os gêmeos digitais - réplicas virtuais e dinâmicas de objetos, processos ou sistemas físicos para simular e monitorar seu comportamento - podem ser usados para simular órgãos específicos ou do corpo humano inteiro de uma pessoa.

Além disso, eles devem se tornar mais complexos e capazes de prevenir mais doenças, seja por meio da sistematização de dados que permite enxergar padrões, picos de incidência, zonas de alerta e proximidade com risco de vida, ou pela criação de novos dispositivos e tecnologias como tecidos sintéticos.

“É uma pirâmide. À medida que evoluem a qualidade e a diversidade dos sensores, e quanto mais precisos se tornam os dados fisiológicos e clínicos que eles nos fornecem, mais realistas e preditivos passam a ser os modelos e projeções gerados pelos gêmeos digitais. Isso se traduz em resultados cada vez mais complexos, integrados e eficazes para a engenharia biomédica”, diz.

A pesquisadora dá um exemplo concreto de tecnologia desenvolvida no Brasil que ajuda a minimizar amputações. O dispositivo Rapha, desenvolvido na UnB, que usa o látex da seringueira Hevea brasiliensis, fortalece a ciência comprometida com a sustentabilidade. Em sua fabricação, passou por toda pesquisa translacional (da ideia até ensaios clínicos) que vai agora para avaliação da Anvisa antes de estar disponível para ser incorporado no SUS e no mercado.

Ablação cardiaca por radiofrequência

De acordo com a especialista foi criada uma barreira protetora que reduz significativamente a transmissão de calor para o esôfago, prevenindo queimaduras, hemorragias e complicações fatais, ao mesmo tempo em que garante a eficácia terapêutica da ablação, que é um procedimento em que a energia térmica é utilizada para cauterizar áreas do coração responsáveis por arritmias.

Contudo, devido à proximidade anatômica entre o átrio esquerdo e o esôfago, há risco de lesão térmica esofágica, que pode evoluir para fístula átrio-esofágica, uma complicação rara, porém frequentemente letal.

“Conseguimos desenvolver um dispositivo flexível à base de látex biocompatível, incorporado com nanocápsulas híbridas de ouro e óxido de cério (Au/CeO₂). Essas nanopartículas desempenham papéis multifuncionais: atuam como antioxidantes, neutralizando espécies reativas de oxigênio (ROS); melhoram a condutividade térmica, favorecendo a dissipação controlada de calor; e exercem efeito anti-inflamatório local por modulação de citocinas inflamatórias”, explica.

Suélia cita áreas que devem ver mais avanços no próximo ano, tanto na engenharia biomédica quanto na aplicação de Inteligência Artificial a processos:

Engenharia Biomédica