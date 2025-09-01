Menu
SAÚDE
RESTRIÇÃO

Anvisa proíbe creme corporal, molho de pimenta e alimentos infantis

Decisão foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU)

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/09/2025 - 18:03 h
Brasília-DF, 10.11.2023, Fechada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasília-DF, 10.11.2023, Fechada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou novas restrições que atingem diferentes produtos no mercado. Entre os itens, estão:

  • os alimentos infantis e de transição da linha “PF da Nina”
  • um lote do molho de pimenta extra forte da marca Ubon
  • creme corporal multifuncional “Adeus”.

Molho de pimenta Ubon

O lote 4512823 do molho de pimenta extra forte da marca Ubon teve sua venda suspensa após a Anvisa identificar a presença de dióxido de enxofre não informado no rótulo. O órgão alerta que a substância, quando omitida na composição, pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Linha infantil “PF da Nina”

Os alimentos “PF da Nina”, voltados para bebês e crianças pequenas, estão proibidos em todo o país. A Anvisa determinou que os itens devem ser retirados imediatamente dos pontos de venda, com possibilidade de apreensão em caso de descumprimento.

De acordo com relatório da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a fabricante não possui licença sanitária e descumpre as Boas Práticas de Fabricação — exigências obrigatórias, especialmente na produção de alimentos destinados ao público infantil.

Creme multifuncional “Adeus”

Também foi suspenso o creme corporal “Adeus”, produzido pela JSA Indústria de Cosméticos Ltda. Segundo a agência, embora registrado como cosmético, o produto apresentava alegações terapêuticas e farmacológicas, o que não é permitido para essa categoria. Por isso, estão proibidas a fabricação, a distribuição, a venda, a propaganda e o uso do item.

