Caneta emagrecedora reduz risco de infarto e AVC, diz estudo

Os resultados foram apresentados neste domingo, 31, no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Madrid

Redação

Por Redação

31/08/2025 - 19:08 h | Atualizada em 31/08/2025 - 22:45
O Wegovy - tratamento usado para pessoas com obesidade e associado ao uso de canetas emagrecedoras - entrou no foco de um estudo e revelou que o medicamento reduziu o risco de infartos, AVCs e mortes em 57% em relação à tirzepatida.

O estudo da Novo Nordisk, farmacêutica responsável pelo Ozempic e Wegovy levou em conta dados de pessoas reais que fizeram o tratamento com o medicamento. Os resultados foram apresentados neste domingo, 31, no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Madrid, na Espanha.

Como o estudo foi realizado

O estudo usou como base dados do banco norte-americano Komodo Research, de pessoas com 45 anos ou mais que iniciaram o tratamento com Wegovy 2,4 mg ou tirzepatida a partir de 13 de maio de 2022. Os pacientes foram divididos em grupos de 10.625 participantes com características em comum, para facilitar a comparação.

O trabalho registrou 15 eventos cardiovasculares no grupo do Wegovy (0,1%), contra 39 eventos no grupo da tirzepatida (0,4%). Isso representa uma redução de 29% no risco desses eventos cardiovasculares, independentemente de pausas no tratamento.

Já em casos graves, como infarto, AVC e morte (cardiovascular ou por outras causas), a redução foi de 57% em pessoas que fizeram o tratamento contínuo, em comparação com o outro princípio ativo.

x