AVANÇOS E DESAFIOS
Autismo é tema do XX Congresso da Associação Bahiana de Medicina
Evento acontece quinta e sexta, em Salvador, e vai reunir especialistas nacionais para debater perspectivas sobre o Transtorno do Espectro Autista
Por Redação
Nesta quinta e sexta-feiras, dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Convenções da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina, acontece o XX Congresso da entidade, tendo como tema central o Autismo.
Especialistas de renome nacional vão debater avanços, desafios e perspectivas sobre o espectro., que afeta 2,4 milhões de brasileiros, segundo o Censo Demográfico 2022, o que corresponde a 1,2% da população do país.
Para os especialistas, esse dado ressalta a melhoria na identificação e compreensão do transtorno , muito mais que um aumento real na sua incidência. O aumento também é atribuído ao diagnóstico pelo espectro autista, que é amplo.
A programação do congresso incluirá palestras, mesas redondas e debates sobre diferentes dimensões do autismo, desde aspectos clínicos e diagnósticos até questões sociais, educacionais e de políticas públicas.
Papel da família
Entre os temas em destaque estão: inclusão, ética no cuidado, intervenções terapêuticas, uso de tecnologias no acompanhamento do neurodesenvolvimento, além do papel da família e da rede de apoio.
"A iniciativa é importante por tratar de um tema que está ganhando maior destaque nos últimos anos", destaca Dr. Hélio Braga, Diretor científico da Associação Bahiana de Medicina e coordenador do congresso.
O evento é destinado a médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores, estudantes e demais profissionais da saúde e da educação, oferecendo um espaço de atualização científica, troca de experiências e integração multiprofissional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site: www.abmeducacaopermanente.org.br.
