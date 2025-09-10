Autismo é tema do XX Congresso da Associação Bahiana de Medicina

Dr. Hélio Braga, Diretor científico da Associação Bahiana de Medicina - Foto: Divulgação | ABM

Nesta quinta e sexta-feiras, dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Convenções da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina, acontece o XX Congresso da entidade, tendo como tema central o Autismo.

Especialistas de renome nacional vão debater avanços, desafios e perspectivas sobre o espectro., que afeta 2,4 milhões de brasileiros, segundo o Censo Demográfico 2022, o que corresponde a 1,2% da população do país.

Para os especialistas, esse dado ressalta a melhoria na identificação e compreensão do transtorno , muito mais que um aumento real na sua incidência. O aumento também é atribuído ao diagnóstico pelo espectro autista, que é amplo.

A programação do congresso incluirá palestras, mesas redondas e debates sobre diferentes dimensões do autismo, desde aspectos clínicos e diagnósticos até questões sociais, educacionais e de políticas públicas.

Papel da família

Entre os temas em destaque estão: inclusão, ética no cuidado, intervenções terapêuticas, uso de tecnologias no acompanhamento do neurodesenvolvimento, além do papel da família e da rede de apoio.

"A iniciativa é importante por tratar de um tema que está ganhando maior destaque nos últimos anos", destaca Dr. Hélio Braga, Diretor científico da Associação Bahiana de Medicina e coordenador do congresso.

O evento é destinado a médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores, estudantes e demais profissionais da saúde e da educação, oferecendo um espaço de atualização científica, troca de experiências e integração multiprofissional.

As inscrições podem ser realizadas pelo site: www.abmeducacaopermanente.org.br.