Bahia Meeting celebra integração entre saúde, inovação, economia e sustentabilidade

Evento conecta médicos, empresários e pesquisadores em debate sobre saúde integrada - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A integração entre tecnologia, práticas médicas e responsabilidade ambiental foi o ponto central do Bahia Meeting Saúde, realizado nesta quarta-feira, 22, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador. Promovido pelo Grupo A TARDE e pelo portal Anota Bahia, o encontro reuniu médicos, empresários e gestores para discutir o tema “Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade”.

A mediação foi conduzida pelo jornalista Vitor Evangelista, fundador da Espresso News, e pela cientista e pesquisadora Dra. Jaqueline Goes. Reconhecida por sua atuação no sequenciamento genético do coronavírus, ela foi homenageada durante a noite.

“Volto lá pra Jaqueline de 5 anos que nunca viu uma cientista negra, e penso que a gente deve popularizar a ciência, mas que tenha a cara da nossa população […] Nesse lugar, eu digo, a ciência baiana precisa se aproximar da população baiana. A gente está na Bahia, porque não falar melhor com as pessoas? Eu tento falar numa linguagem que a minha vó possa entender e eu vejo isso surtir efeito dentro da minha família”, destacou.

Diretor de conteúdo do Anota Bahia, Tamyr Mota destacou o propósito de ampliar os debates e promover pautas que dialoguem com toda a sociedade.

“O Bahia Meeting nasceu com a ideia de diversificar conteúdo que seja interessante para toda a sociedade. Já fizemos uma edição de agronegócio, já fizemos uma edição de sustentabilidade e essa é a segunda edição de saúde que a gente fez. Foi um dos temas que mais teve aderência, porque as pessoas têm muita curiosidade de entender qual é o caminho que a saúde vai levando”, afirmou.

Cientista e pesquisadora Dra. Jaqueline Goes foi reconhecida por sua atuação no sequenciamento genético do coronavírus | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Tamyr ressaltou ainda o impacto da tecnologia e da inteligência artificial na área médica, além da importância de manter o evento como um espaço de diálogo entre diferentes setores.

“A demanda que existe em Salvador, na Bahia, de negócios que envolvem saúde, de gestores, líderes, CEOs, representantes de associação, além dos próprios médicos, é tão grande, eles são tão ávidos por esse conteúdo que a gente falou: 'vamos fazer uma segunda edição focada em saúde'”, completou.

Ética e acesso como fundamentos

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB), Otávio Marambaia | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Dentre os convidados especiais, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB), Otávio Marambaia, trouxe reflexões sobre o papel da ética na prática médica e sua relação direta com a sustentabilidade do sistema de saúde.

“O Conselho Regional de Medicina é o guardião da ética médica. E desde os primórdios a ética é que rege a relação do médico com o paciente, do médico com a sociedade. [...] Eu diria para você que o médico ético é mais barato, porque ele vai buscar não fazer o mal, fazer o bem, respeitar a autonomia do paciente. E imagine um médico ético não vai fazer uma cirurgia desnecessária, então, ao fazer isso, passa a ser um atendimento mais barato, mais em conta. E gastar menos recursos é manter a sustentabilidade”, explicou.

O médico também falou sobre o desafio de ampliar o acesso à inovação e à saúde de qualidade. “A Bahia ainda carece de muitas coisas. Muitas vezes a inovação existe, mas ela não é acessível. Eu acho que precisa de um esforço entre a área pública e a área privada, no sentido de permitir que as pessoas tenham acesso a essas inovações, que são todas positivas", acrescentou.

A gestora da Sabin Medicina e Saúde, Agnaluce Moreira | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A gestora da Sabin Medicina e Saúde, Agnaluce Moreira, destacou o papel transformador da inteligência artificial (IA), um dos assuntos mais comentados da sociedade, na integração entre medicina, bem-estar e sustentabilidade. A executiva explicou que o uso da IA não deve afastar o lado humano do atendimento, mas potencializá-lo.

“Cada vez mais, quando a gente fala de inovação, de inteligência artificial, a gente fala mais do humano, a gente fala mais de gente. Hoje no Sabin a gente já utiliza a inteligência artificial desde a parte de atendimento para que possa estar melhorando. Aqueles chatbots que você tinha nos atendimentos, que eram chatos e repetitivos, hoje a inteligência artificial faz isso muito bem, trazendo um atendimento mais humanizado”, afirmou.

O olhar sobre a obesidade e os cuidados integrados

O presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), Fábio Trujilho | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Outro participante do encontro, o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), Fábio Trujilho, reforçou a importância de tratar a obesidade como uma doença crônica e recidivante, que exige acompanhamento contínuo e uma linha de cuidado integral.

“Quando você fala em obesidade, é muito importante entender que se trata de uma doença crônica, com mecanismos complexos e que exige manutenção constante. [...] Tratar a obesidade é, na verdade, prevenir uma série de outras doenças”, afirmou.

Trujiljo destacou ainda que a condição está relacionada a problemas cardiometabólicos e renais, como diabetes, colesterol alto e doenças cardíacas, e que uma abordagem precoce e acolhedora pode evitar complicações futuras. “É fundamental que tanto o sistema público, quanto o privado ofereçam uma linha de cuidado efetiva, que veja o paciente como um todo e não apenas um ponto específico”, completou.

Saúde e desenvolvimento econômico

A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Para a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, o Bahia Meeting Saúde reforça a importância do setor na economia e na geração de oportunidades.

“É uma alegria e uma conquista saber que ele está na sua segunda edição, o que significa que tem entregado resultado. E o setor de saúde hoje é um setor que impacta significativamente o varejo e o setor de serviços”, disse.

Isabela também apontou a relevância do debate sobre sustentabilidade e acesso à saúde suplementar no estado. “Sustentabilidade é um assunto que tem que estar no centro de qualquer debate, de qualquer tema, de qualquer atividade econômica. [...] Apenas 11% da população do nosso estado tem acesso à saúde suplementar e isso gera uma série de reflexões. O Anota Bahia e o Jornal A TARDE cumprem a sua função, conectando pessoas, promovendo ideias, falando das conquistas, mas sem deixar de lado também os desafios que carregam esse setor tão importante na nossa economia”, concluiu.

