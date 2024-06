Bahia possui 14 clínicas de tratamento para doenças na retina | A TARDE

A Bahia já possui 14 clínicas especializadas na aplicação do medicamento Aflibercept da Bayer, utilizado para tratamento das doenças Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) e Edema Macular Diabético (EMD) – condições graves que podem levar à cegueira.

Das unidades, quatro possui cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Três ficam localizadas em Salvador: Hospital Santa Isabel (que é referência em atendimento); Clínica de Olhos Senhor do Bonfim (COSB) e iRetina. Já a quarta da lista a Clínica Ocular, fica em Gandu, localizada a 295,7 km da capital baiana.

Conforme detalhou o Diretor Área Terapêutica especialidade da Bayer, Tiago Dias, ao Portal A TARDE, durante semana da imprensa da América Latina, promovido pela Bayer, que ocorreu em São Paulo, entre os dia 3 e 5 de junho, o início da ampliação da aplicação do remédio pelo SUS começou a cerca de dois meses no estado.



“Eles [as clínicas da Bahia] vão optar por um sistema descentralizado. Então, as clínicas vão pedir credenciamento, já estão pedindo. A gente já tem 14 clínicas credenciadas no interior da Bahia, antes a aplicação era feita só em Salvador por um médico para o estado inteiro e hoje você tem isso espalhado em mais de 10 clínicas e já estão começando a receber pacientes da regulação do SUS para então fazer as aplicações”, disse.



A versão do fármaco é a de 2 mg, onde o paciente precisa retomar a utilização em um intervalo de dois a três meses. Segundo Tiago, com a expansão de novas unidades a comodidade para os pacientes aumenta.

“Dependendo do tratamento, isso é extremamente importante, não só para transporte, mas para o próprio paciente que acaba desistindo de viajar para fazer essas aplicações e aderência aumentando o tratamento ficar melhor”, disse.

O diretor também antecipou que o Aflibercepte com uma dose maior de 8mg, já foi aprovado pela Anvisa no Brasil e deve ser lançado já em julho.

De acordo com Dias, a nova dosagem garante ainda maior comodidade aos pacientes, diminuindo a frequência e o intervalo entre as aplicações, já que estudos mostram que quase 88% dos pacientes que receberam a nova dosagem a cada 16 semanas ou mais, seguiram nesse intervalo por dois anos, e aproximadamente um terço desses pacientes finalizou o estudo com somente duas aplicações por ano.

“Tudo isso vai ajudar em uma melhor logística de transporte do produto que é feita em cadeia fria, menos viagens dos pacientes aos centros de referêancia, levando a melhor aderência ao tratamento e ajudando os pacientes em idade produtiva a voltarem a ser economicamente ativos”, detalhou".

Segundo informações do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), a taxa de tratamento na Bahia das doenças de retina após incorporação da terapia da Bayer de maneira geral saiu de 7%, em 2022, para 20% em 2023.

