Banco de leite em Salvador pede doações após queda no estoque

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Também é necessário ter produção de leite acima da necessidade do próprio bebê - Foto: Divulgação / HGRS

O Banco de Leite Humano do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está funcionando com estoque abaixo do necessário e faz um apelo por doações. Atualmente, a unidade distribui cerca de 2,5 litros de leite por dia, mas precisa de pelo menos 5 litros para atender a demanda dos bebês internados.

A redução no volume de leite materno disponível preocupa a equipe da unidade, que atende principalmente recém-nascidos prematuros e em estado de saúde mais delicado.

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Segundo a coordenação do serviço, o leite materno é essencial para a recuperação desses bebês, contribuindo diretamente para o fortalecimento da imunidade e o desenvolvimento.

“O leite materno é vital para os nossos pequenos pacientes, principalmente para os prematuros e os que estão em condições mais frágeis. Cada doação faz a diferença na vida desses bebês”, destaca a responsável pelo banco de leite, Nilma Dourado.

Como doar

Mulheres que estão amamentando podem se tornar doadoras, desde que estejam saudáveis, tenham realizado os exames do pré-natal e não façam uso de medicamentos que impeçam a amamentação.

Também é necessário ter produção de leite acima da necessidade do próprio bebê.

As interessadas podem entrar em contato com o banco de leite para receber orientações e acompanhamento durante todo o processo.

Coleta em casa

O serviço oferece suporte completo às doadoras, incluindo a coleta do leite diretamente na residência, o que facilita a participação e garante mais segurança.

Para se cadastrar ou tirar dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone (71) 3117-7532 ou pelo WhatsApp (71) 98225-5493.

A equipe reforça que a doação é simples, segura e pode ajudar a salvar vidas.