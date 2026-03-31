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VACINAÇÃO

Shopping de Salvador vacina contra gripe em horário estendido

Os postos de vacinação estão espalhados por diversos pontos da capital baiana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/03/2026 - 9:04 h | Atualizada em 31/03/2026 - 9:34

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Mulher sendo vacinada em campanha contra a gripe
Mulher sendo vacinada em campanha contra a gripe -

A campanha de vacinação contra a Influenza, tipo de gripe, continua a todo o vapor em Salvador, na Bahia. Centro comercial famoso da capital baiana, o Shopping Barra está com um posto com horário estendido, das 9h às 19h.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a ação iniciou nesta segunda-feira, 30, e vai até a próxima quarta-feira, 1, no piso L4, próximo ao Almacen Pepe.

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Entretanto, o posto improvisado só está vacinando pessoas que fazem parte do grupo prioritário, acima de 12 anos de idade. Crianças abaixo da idade limite devem ser vacinadas nos postos de saúde espalhados pela cidade.

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Quem pode tomar a vacina?

Os grupos prioritários da vacinação contra a influenza são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, professores, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e das forças armadas.

Além de pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e dos Correios, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas.

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Saúde shopping Vacinação

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