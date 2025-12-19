Menu
SAÚDE
REMÉDIO NATURAL

Bebida natural fortalece ossos de mulheres idosas; saiba detalhes

A bebida ajuda a prevenir fraturas em idosas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/12/2025 - 16:38 h
A saúde óssea é fortalecida com a bebida -

Engana-se quem pensa que o chá só tem propriedades voltadas a curar resfriados e melhorar a saúde intestinal. O Estudo de Fraturas Osteoporóticas aponta que a bebida também ajuda no fortalecimento dos ossos de mulheres idosas.

Segundo informações divulgadas por especialistas da Universidade Flinders, o consumo de chás a longo prazo fortalece a densidade mineral óssea, indicador essencial para prevenir fraturas em pessoas de idades mais avançadas.

Ao todo, 9.704 mulheres com 65 anos ou mais foram avaliadas pelos pesquisadores. A densidade óssea delas foi medida através do exame DXA, em áreas com maior possibilidade de fratura grave, como o colo do fêmur e o quadril.

Os dados apontaram que as idosas que consumiam chá diariamente apresentaram dados melhores, com uma densidade maior do que as que não consumiam a bebida natural. Apesar dos números não serem tão altos, o fortalecimento da região é importante para reduzir o número de fraturas.

Vilão dos ossos

O estudo também apontou um vilão para a saúde dos ossos: o álcool. Dados alegaram que o consumo de bebidas alcoólicas combinado com café apresenta um impacto direto na saúde dos ossos.

Já as mulheres que bebiam pouco ou não consumiam álcool sofriam um impacto menor na saúde da densidade óssea ao beber café diariamente, reduzindo levemente os riscos de fraturas graves.

