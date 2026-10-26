Brasil identifica caso de doença grave causada por frango

O Brasil identificou um novo caso da doença Newcastle, vírus aviário altamente contagioso, em uma criação comercial. O país, que é o maior exportador de frango do mundo, confirmou o segundo caso neste último domingo, 25, em uma unidade em Santa Catarina.

O caso foi registrado no município de Coronel Freitas, próximo ao local onde ocorreu o primeiro teste positivo registrado na última semana.

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O Ministério da Agricultura (Mapa), afirmou na última segunda-feira, 19, ter detectado um episódio da doença numa granja comercial de perus em Nova Itaberaba, Santa Catarina. O caso levou ao fechamento da unidade e à suspensão de qualquer movimentação das aves.

Quais regiões já detectaram a Newcastle?

O primeiro registro da doença em criação comercial ocorreu em junho de 2024. Na época, o ministério declarou estado de emergência sanitária animal por 60 dias em quatro municípios do estado de Santa Catarina.

Entre eles estão: Águas Gerais, Coronel Freitas e Nova Erechim. O estado é o segundo maior exportador de frango do Brasil e respondeu por cerca de 23% de todos os embarques de 2026 até setembro.

A maior compradora do Brasil, a China, e a Arábia Saudita, o quarto maior importador de frango brasileiro, já impuseram algumas restrições às aves de todo o estado de Santa Catarina.

Segundo o Ministério da Agricultura, as ações podem limitar o impacto de um novo caso sobre as exportações brasileiras. “Devido à proximidade entre o novo estabelecimento e a propriedade onde foi identificado o primeiro foco, houve apenas um pequeno ajuste na área de restrição, que permanece sob vigilância”, disse em nota.

O que é a doença de Newcastle?

A doença de Newcastle (DNC) é uma infecção viral aguda e altamente contagiosa que atinge aves domésticas e silvestres, sendo considerada uma das enfermidades mais importantes da avicultura mundial.

É classificada como uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) devido ao seu grande potencial epidêmico e aos graves impactos econômicos que pode causar ao comércio e à exportação de carnes.