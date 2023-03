Cardiologista faz alerta para doenças do coração em mulheres

Principal causa de morte em mulheres no Brasil e no mundo, as doenças cardiovasculares merecem atenção entre as brasileiras. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto no país. A cada 5 ou 7 casos, ocorre um óbito.

A Dra. Paola Smanio, cardiologista e gestora médica do Centro Diagnóstico do Grupo Fleury, detentor da Diagnoson a+ na Bahia, explica que o ideal é cuidar do coração desde a infância, com um estilo de vida saudável, que possa envolver toda a família.

“Sempre é tempo de mudar os hábitos de vida e adotar boas práticas como alimentação saudável, atividade física com regularidade, bem como controle do estresse e da ansiedade”, ressalta.

Também é fundamental manter as consultas médicas em dia. A visita ao cardiologista é importante para que ele informe sobre o risco de problemas cardiovasculares e a necessidade de um check-up, indique exames necessários e faça o controle com a periodicidade necessária.

Dra. Paola Smanio, cardiologista | Foto: Divulgação

Alguns pontos que merecem atenção são:

-Estresse

O estresse libera na corrente sanguínea substâncias que podem agredir os vasos sanguíneos, aumentar a pressão arterial, elevar o risco de eventos como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

-Insônia e álcool

A falta de sono também é prejudicial, pois eleva a pressão arterial e dificulta o controle de peso corporal. É durante o sono que liberamos hormônios da saciedade. A insônia dificulta, ainda, o controle da glicemia, ou seja, dos níveis de açúcar no sangue.

Outro ponto de atenção é que a bebida alcoólica é prejudicial para o coração assim como para outros órgãos, como fígado e cérebro, principalmente quando em dose regular e elevada.

-Menopausa

“Mulheres, geralmente, chegam à menopausa ignorando o fato de que essa fase exigirá mais cuidados por ser um período marcado por mudanças hormonais e metabólicas, ganho de peso e aumento dos níveis de colesterol. Na menopausa, o nível de estrogênio cai à proporção que aumentam os riscos de eventos cardiovasculares”, destaca a Dra. Paola.

-Não espere até sentir no peito

Dor no peito, no braço esquerdo, no pescoço, na garganta, na mandíbula, falta de ar, tontura, mal-estar, escurecimento da vista, desmaio e palpitação estão entre os vários sintomas que podem indicar que algo não vai bem com o coração.

Muitos desses sintomas, inclusive, podem ser confundidos com os de outras doenças. Por isso, é importante o acompanhamento contínuo com um médico cardiologista para que o coração seja monitorado com frequência para evitar complicações e desenvolvimento de quadros que poderiam, muitas vezes, ser tratados com o diagnóstico precoce.