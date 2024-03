Centro Rilza Valentim celebra 1º ano como referência na Bahia | A TARDE

O Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim está celebrando o primeiro ano de fundação na manhã desta quarta-feira, 13, em sua sede, na Avenida Centenário, em Salvador. O evento, que recebeu a Percussão da Escola Olodum, reuniu autoridades da saúde.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Cícero Rocha Filho, afirmou que a construção do equipamento foi um projeto do Estado para atender uma reivindicação dos movimentos sociais.

“Nós estamos completando um ano hoje, qual é a importância disso? Pela incidência, inclusive, da Anemia Falciforme no Estado da Bahia, em função da nossa diversidade racial, aqui a gente tem uma incidência muito grande sobre isso. E o equipamento foi criado há um ano atrás, com muitos desafios ainda pela frente, mas hoje ele é uma referência nacional em função da existência do equipamento”, diz

Ele revelou que a construção do equipamento viabilizou uma série de ampliações nos atendimentos específicos para pessoas com Anemia Falciforme e destacou as atividades parceiras que tem o objetivo de cuidar da saúde da população.

“É um centro que tem, além da parte de atendimento especificamente, ele tem no sentido de ampliar também a linha de cuidado com a doença falciforme, além dessas parcerias todas técnicas, no sentido de melhorar o atendimento a essas pessoas que sofrem com a doença falciforme”, finaliza.

A diretora Larissa Rocha, do Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim, celebrou o aumento da equipe para atender a demanda. Ela destacou os avanços do último ano e frisou a importância da construção conjunta para resolver as demandas locais.

“Aqui a gente teve a oportunidade de ampliar a equipe multiprofissional, que era carente para assistência, colocamos nutricionista, aumentamos o número de fisioterapeuta, de psicólogos, colocamos cardiologista, enfim, aumentamos bastante a nossa equipe multiprofissional para atender a demanda necessária. Existe ainda muito trabalho pela frente, mas é um avanço e a construção conjunta é de extrema importância para identificar todas as demandas para este grupo de pessoas”, aponta.

Doença Falciforme na Bahia

Referência no atendimento a pacientes com Doença Falciforme, a Hemoba acompanha cerca de cinco mil pessoas em Salvador e no interior da Bahia, sendo também responsável pela assistência transfusional e farmacêutica, incluindo a dispensação de medicamentos de alto custo. O estado tem incidência estimada da doença em 1 caso para cada 650 nascimentos.

O CERPDF realiza atendimento ambulatorial nas especialidades de hematologia, gastroenterologia, nutrição, psicologia, odontologia, fisioterapia, serviço social e assistência farmacêutica. Conta também com uma agência transfusional e oferece ainda doppler transcraniano, fundamental para diagnóstico precoce de alterações de vasos cerebrais relacionadas com o desenvolvimento de AVC. A equipe multidisciplinar, composta por 141 profissionais, atende pacientes, principalmente, oriundos de cidades do interior do estado (cerca de 51%).

Segundo a SESAB, em pesquisa de satisfação realizada pelo Centro em dezembro do ano passado, respondida por mais de mil usuários, entre 80% a 90% demonstraram satisfação com os atendimentos médico, farmacêutico e de enfermagem, limpeza do ambiente e marcação de consultas.