SAÚDE
CIÊNCIA

Cientista brasileiro que combate a dengue é destaque mundial em 2025

O trabalho consiste em infectar os mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/12/2025 - 9:20 h
Imagem ilustrativa da imagem Cientista brasileiro que combate a dengue é destaque mundial em 2025
-

Engenheiro agrônomo e entomologista, o brasileiro Luciano Moreira foi citado entre os 10 principais cientistas de 2025, segundo lista divulgada pela revista Nature, uma das mais respeitadas do tema. O trabalho do pesquisador visa o combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, chikungunya e zika.

Ele faz parte da equipe de cientistas que comanda uma fábrica em Curitiba, no Paraná, onde mais de 80 milhões de ovos de mosquito são produzidos a cada semana.

Para o combate, Moreira utiliza a bactéria Wolbachia para infectar mosquitos para inibir as transmissões de patógenos humanos nocivos.

Entenda como funciona o método Wolbachia

Os mosquitos se reproduzem em uma sala repleta de gaiolas de tela, com temperatura controlada. Após a eclosão dos ovos, os eles são liberados em cidades brasileiras para ajudar no controle da dengue e outras doenças.

Os insetos infectados são liberados para que se reproduzam com a população local de Aedes aegypti e gerem descendentes também portadores da bactéria, com menores chances de transmitir os males.

Assim, o método promete reduzir drasticamente a transmissão e os gastos com os tratamentos dessas doenças.

A ação é presente em 14 países e testado no Brasil desde 2014, e foi aprovado pelo governo federal como uma medida eficaz para o combate à dengue. O mérito por defender essa medida é atribuído a Luciano Moreira.

