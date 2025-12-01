Menu
SAÚDE
PERIGO

Cobra que mais pica no Brasil pode ser encontrada na Bahia

O animal possui um veneno potente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/12/2025 - 17:46 h
A cobra pode ser encontrada em diversas regiões do país
A cobra pode ser encontrada em diversas regiões do país

Engana-se quem pensa que a jararaca só é encontrada na região Sudeste. Apesar de sua predominância ser na Mata Atlântica, a espécie da serpente pode ser encontrada na Bahia e no Rio Grande do Sul.

Conhecida como a cobra que mais pica no Brasil, com cerca de 69,3% dos acidentes registrados em 2022, o animal possui um veneno potente e lidera os registros de acidentes ofídicos do país. Por isso, o cuidado deve ser redobrado caso encontre este animal, tanto em áreas rurais quanto em urbanas.

Um dos meios de identificar a serpente do tipo jararaca é sua característica física, com manchas em forma de ferradura ao longo do corpo. Entretanto, a cor do animal pode ser variada entre marrom, verde e cinza, meio usado para facilitar sua camuflagem entre folhas e galhos.

A cobra também costuma sair de seu esconderijo à noite e consegue subir em árvores. Com corpo robusto e cabeça triangular, o animal pode chegar a 1,5 metros e costuma se alimentar de pequenos mamíferos, atacando pessoas só em casos de ameaça.

Sintomas do veneno

Segundo especialistas do Instituto Butantã, os sintomas mais comuns causados pelo veneno da jararaca são dor intensa, inchaço e sangramentos. A vítima deve procurar um posto de saúde imediatamente após o bote do animal, pois a região da mordida pode apresentar necrose.

Antes de chegar ao centro médico, é importante lavar o local apenas com água e sabão, sem toques no local ou aplicação de medicamentos sem indicação médica. No hospital, o paciente receberá uma dose de soro antiofídico, que inibe a ação do veneno no sangue.

Bahia cobra picada de cobra

