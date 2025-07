Conheça 3 hábitos naturais para começar o dia com mais energia

Confira três dicas simples e eficientes - Foto: Divulgação

A naturopatia, uma das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) reconhecidas pelo SUS, propõe um cuidado mais natural e integral à saúde. Segundo a enfermeira e naturopata Maria Helena Santana, começar o dia com mais energia pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável.

“A Naturopatia nos convida a observar com mais atenção a nossa rotina, alimentação, níveis de estresse, sono e até as emoções, promovendo um cuidado mais completo e profundo”, reforça a enfermeira, que compartilha três dicas simples e eficientes para quem deseja começar o dia de forma natural e saudável:

1. Respirar de forma consciente ao acordar

Ainda na cama, experimente fazer uma respiração profunda, prestando atenção ao expirar e inspirar durante, pelo menos, três minutos. “Essa prática vai melhorar o seu estado de presença”, garante Maria Helena Santana;

2. Um banho gelado

Além da água fria, experimente esfregar o corpo com vigor para ativar a circulação e trazer mais disposição para o dia.

3. Depois do banho, comece o dia com uma atividade física

Não precisa ser um treino intenso e longo, apenas um minuto de prática de um exercício físico já é capaz de acordar seu organismo e garantir mais energia para iniciar mais um dia. “Pode ser polichinelos, prancha, corrida sem sair do lugar e até mesmo pulos pela casa”, sugere.

A enfermeira ressalta que, após a inclusão desses hábitos na rotina, é natural acontecer o desejo de mudança na alimentação. “Experimentem incluir frutas, castanhas e uma raiz no cardápio”, sugere.

Para quem tem interesse em mais dicas de saúde e procedimentos naturais, o médico e naturopata Aureo Augusto, juntamente com Maria Helena Santana, ministraram mais uma edição do Curso Introdução à Naturopatia. Com abordagem simples, humanizada e pautada nos conceitos de medicina natural, o curso é voltado para profissionais de saúde que queiram aprofundar conhecimentos ou reciclar conteúdos e todos os interessados em mergulhar no universo do bem-estar através dos saberes da natureza.