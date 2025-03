Criança de seis anos morre de dengue na Bahia

Júlia morreu após apresentar sintomas graves de dengue - Foto: Reprodução G1

A pequena Júlia Neres Alves, de seis anos, morreu na última terça-feira, 18, em um hospital de Jequié, no sudoeste da Bahia, após apresentar sintomas graves de dengue. Antes de dar entrada na unidade de saúde, a garotinha já havia sido levada pelos pais diversas vezes ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, onde foi atendida e liberada em seguida. A família dela acusa o hospital de negligência.

Somente no dia em que morreu, Júlia foi internada e transferida para Jequié. Segundo matéria do G1, a prefeitura de Teixeira de Freitas, cidade onde a criança morava com a família, foi procurada para falar sobre a acusação, mas, até a última atualização da reportagem, não havia dado retorno. O corpo de Júlia foi sepultamento nesta quinta-feira, 20, em Teixeira de Freitas.

Além da menina, a Bahia registrou, pelo menos, mais duas mortes por dengue, somente este ano, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Esses dois óbitos foram computados pelo órgão até a segunda-feira, 17, um dia antes da morte de Júlia. Em 2024, o estado contabilizou 171 mortes.