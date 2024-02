Dengue: vacina Qdenga é segura? Tire suas dúvidas | A TARDE

Chamada de Qdenga, a vacina contra a dengue está sendo distribuída de forma gratuita para jovens de 10 a 14 anos. Ela foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) por meio do Ministério da Saúde. A iniciativa fez o Brasil se tornar o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. Mas afinal, o imunizante é seguro? O Portal A TARDE vai detalhar informações importantes sobre o assunto.

O planejamento do Ministério da Saúde para 2024 é contar com 6 milhões e 300 mil doses da Qdenga. Nesta primeira fase, apenas crianças entre 10 e 14 anos estão sendo imunizadas em 521 cidades do Brasil com alta incidência da dengue. A vacina é considerada segura e eficaz para pessoas de 4 a 60 anos.

O imunizante pode ser utilizado mesmo se a pessoa nunca teve dengue. É uma mudança importante em comparação com a última vacina aprovada pela Anvisa no Brasil. A Dengvaxia tinha como pré-requisito um contato anterior com a doença.

Atualmente, o Brasil está lidando com um aumento expressivo nos casos de dengue. Nas primeiras semanas deste ano, foram identificados 120 mil possíveis casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, ao menos 12 mortes foram causadas por complicações decorrentes das infecções.

Sobre a vacina

A Qdenga contém vírus vivos da dengue, que foram enfraquecidos de maneira controlada. A técnica provoca uma resposta imunológica eficaz, evitando a doença completa e abrindo espaço para uma rápida reação do corpo em casos de contato real com a doença. A vacina deve ter duas doses, com intervalo de três meses. A eficácia global divulgada pela empresa que produziu a vacina é de 80%.

De acordo com a Anvisa, mesmo que os públicos mais vulneráveis da doença sejam crianças pequenas e idosos, a vacina é indicada para todos, desde que tenha mais de quatro anos e menos de 60. Ainda não existem estudos que avaliem a eficácia da vacina fora dessa faixa etária. Gestantes ou pessoas com alergia a algum dos componentes do imunizante ou com sistema imunológico comprometido não podem utilizar a Qdenga.

Vacinação e dengue na Bahia

A vacinação no Brasil já está acontecendo em 521 cidades. Por enquanto, o imunizante está sendo aplicado apenas em crianças de 10 a 14 anos. O Ministério da Saúde escolheu cidades com alta taxa de transmissão da dengue em 16 estados, além do Distrito Federal. No site da pasta, é possível checar quais cidades estão aplicando a dose.

A vacinação contra a dengue em Salvador deve engrenar a partir de hoje - pelo menos esta é a expectativa da gestão da área de Saúde. Na capital baiana, o imunizante começou a ser aplicado na última sexta-feira, um dia depois de Feira de Santana, que vacinou 490 crianças em 48 horas. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), as doses recebidas até o momento estão sendo destinadas a 44 municípios entre os 115 definidos pelo Ministério da Saúde.

As cidades baianas para as quais a pasta direcionou as 120.108 doses já recebidas pelo Estado compõem as regiões de saúde de Salvador, Feira de Santana e Camaçari.

A Bahia registrou nesta segunda-feira, 19, mais uma morte por dengue neste ano, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Segundo a pasta, foram notificados 8.674 casos prováveis da doença entre 31 de dezembro de 2023 e 18 de fevereiro de 2024.

Duas mortes foram registradas em Jacaraci, entre elas, uma criança de 5 anos no dia 8 de fevereiro. A terceira morte foi registrada na cidade de Piripá, no entanto, a data não foi detalhada pela pasta. Além desses casos, uma morte na cidade de Caetité é investigada como suspeita de dengue.