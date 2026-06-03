Dentista percebe sinal incomum e ajuda jovem a descobrir câncer

Uma infecção na gengiva que não melhorava com antibióticos acabou sendo o alerta que levou uma jovem de 27 anos a descobrir um câncer agressivo no sangue. A britânica Faith Hinitt, moradora de Retford, na Inglaterra, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA) após a insistência de sua dentista para que procurasse atendimento médico e realizasse exames de sangue.



Antes do diagnóstico, Faith acreditava que os sintomas estavam relacionados ao estresse. Ela havia acabado de comprar sua primeira casa, recebido uma promoção no trabalho e passado por mudanças hormonais após trocar o método contraceptivo.

Sintomas foram confundidos com estresse

Os primeiros sinais surgiram em 2023. A jovem percebeu o aparecimento de manchas vermelhas acompanhadas de coceira intensa no peito. Com o passar dos meses, outros sintomas começaram a surgir, como fadiga persistente, suores noturnos e dores no quadril.



Por estar vivendo um período de grandes mudanças pessoais e profissionais, Faith atribuiu os sintomas ao cansaço emocional e físico. "Comprar uma casa sozinha é obviamente muito estressante, então eu estava atribuindo meu cansaço a isso", relatou em suas redes sociais.

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Infecção na gengiva chamou atenção da dentista

A situação mudou em outubro de 2023, quando ela desenvolveu uma infecção severa na gengiva. Mesmo após iniciar o tratamento com antibióticos, o quadro não apresentou melhora.



A falta de resposta ao medicamento chamou a atenção da dentista, que recomendou que a paciente procurasse atendimento médico com urgência.



"Disseram que normalmente veriam uma grande diferença e que eu precisava ir ao médico e fazer um exame de sangue", relembrou.



Dois dias depois, após buscar atendimento em um pronto-socorro, Faith recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. "Minha dentista realmente me ajudou a salvar minha vida", afirmou.

Tratamento incluiu quimioterapia e transplante

Desde a descoberta da doença, a britânica passou por diversas etapas de tratamento. Ela realizou sessões de quimioterapia e, em 2024, foi submetida a um transplante de células-tronco.



Atualmente, aguarda um novo procedimento, considerado uma das principais oportunidades para alcançar a remissão da doença. "Estou me sentindo muito esperançosa. Este transplante é a minha melhor chance de entrar em remissão", disse.



A jovem também passou a compartilhar sua experiência nas redes sociais, onde recebe mensagens de apoio de outros pacientes que enfrentam situações semelhantes.

O que é a leucemia mieloide aguda

A leucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de câncer que afeta a medula óssea e os glóbulos brancos, comprometendo a produção normal das células sanguíneas.



A doença costuma evoluir rapidamente e exige diagnóstico e tratamento precoces para aumentar as chances de controle.



Entre os sintomas mais frequentes estão:

Cansaço intenso e persistente;

Infecções recorrentes;

Febre frequente;

Falta de ar;

Dores ósseas e articulares;

Sangramentos ou hematomas sem explicação;

Perda de peso involuntária;

Manchas vermelhas na pele.

Após compartilhar sua história, Faith passou a incentivar outras pessoas a não ignorarem sinais persistentes do corpo. "Mesmo que você ache que algo pequeno não é nada, vá verificar com um médico. Ouça o seu corpo", aconselhou.