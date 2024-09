Entenda quais as causas da infertilidade e como tratar

Uma em cada seis pessoas no mundo sofre de infertilidade, diz OMS - Foto: Reprodução | Freepik

A infertilidade é uma questão de saúde que afeta cerca de 17,5% da população adulta em todo o mundo, o que corresponde a aproximadamente 1 em cada 6 pessoas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas podem ser inférteis.

A doença pode ser caracterizada pela dificuldade do homem, da mulher ou de ambos em conseguir a gestação desejada. Para ser diagnosticado como infértil, um casal deve ter tentado engravidar por 12 meses consecutivos sem utilizar métodos contraceptivos, sem sucesso.

Estudos da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) mostram que cerca de 30% das causas de infertilidade estão relacionadas a fatores femininos e 30% estão associadas à causa masculina. Outros 40% estão ligados à infertilidade combinada do casal.

“Quando a gente vai avaliar o casal, nós precisamos lembrar que vai ter que ter o encontro dos gametas que são espermatozoides e a implantação deste embrião e, depois, da fertilização deles, seja ao natural ou in vitro, existe a implementação no ambiente uterino, em uma região que a gente chama de endométrio, um tecido que envolve a parte interna do útero. Então, qualquer coisa que seja relacionada tanto à qualidade dos gametas ou a presença ou não dos gametas, assim como interferir na implantação, vão ser causas diferentes de infertilidade”, explica ao Portal A TARDE, o Dr. Ricardo Luba, ginecologista e obstetra, especialista em Reprodução Humana no Fleury Fertilidade.

Nas mulheres, as principais causas da infertilidade podem ser a síndrome dos ovários policísticos, endometriose, problemas nas trompas uterinas e o avanço da idade. Já para os homens, as causas estão relacionadas à baixa produção de espermatozoides ou alterações devido a varizes nos testículos (varicocele), obesidade, tabagismo e uso de anabolizantes.

“Varicocele nada mais é do que a presença de varizes na região escrotal. Os testículos têm alterações e nisso a gente vai ter uma mudança na temperatura do testículo, vai ter uma mudança no retorno venoso - é como a gente elimina aqueles produtos catabolizados no metabolismo do nosso corpo - e esse acúmulo vai trazer um estresse oxidativo. O aumento da temperatura, por exemplo, vai prejudicar a formação desses espermatozoides, muitas vezes até a vitalidade. Vai mesmo diminuir a concentração de espermatozoides excessivos no testículo e isso vai trazer uma influência e uma interferência importante na gravidez”, pontua o especialista.

O Dr. Ricardo Luba destaca que, para além da obesidade e a idade, a outra causa que tem sido mais evidenciada é o uso de anabolizantes, afetando homens na faixa etária entre 30 e 40 anos.

Dr. Ricardo Luba, ginecologista e obstetra, especialista em Reprodução Humana no Fleury Fertilidade. | Foto: Divulgação

"Os anabolizantes têm tido um impacto muito negativo na fertilidade masculina também. Antigamente, os anabolizantes eram medicações para indicações clínicas específicas. Eventualmente o cara conseguia uma receita de uma maneira mais escusa ou comprava no Mercado Negro. Hoje, a gente tem uma prescrição médica realizada pra isso e traz uma sensação de segurança para o usuário como se fosse ‘eu faço, mas eu faço acompanhado por médico’. É como se aquilo ali protegesse ele dos malefícios do uso. É completamente errônea essa ideia”, diz o médico.



Como investigar as causas da infertilidade?

A investigação deve começar pelo agendamento de consulta com um especialista em reprodução humana. No primeiro momento, é feita a avaliação do histórico dos pacientes. Em seguida, é realizado exames físicos e solicitado vários exames complementares para a averiguação do potencial de fertilidade.

Os especialistas indicam diversos tratamentos, que podem ser desde a mudança de estilo de vida, cirurgia de correção de varicocele, cirurgia de endometriose, tratamentos hormonais, coito programado, inseminação artificial, fertilização in vitro, entre outros.

O coito programado se caracteriza pela indução da ovulação da mulher para que se programe a relação sexual para o momento mais adequado. Já a inseminação intrauterina acontece quando o homem colhe o sêmen em uma clínica de reprodução assistida e esses espermatozoides são preparados, concentrados e injetados direto no útero da mulher.

A fertilização in vitro (FIV) é a técnica com mais chances de sucesso e maior complexidade, pois consiste na retirada dos óvulos por uma punção transvaginal dos ovários, fertilizados pelos espermatozoides para a formação dos embriões e cultivados no laboratório até serem congelados para uso futuro ou transferidos para a cavidade uterina para seguir com o seu desenvolvimento.

É possível tentar induzir a produção de espermatozoides por meio de tratamentos medicamentosos | Foto: Reprodução

Os principais exames solicitados pelos médicos especialistas em reprodução humana para investigar as causas da infertilidade são:



Dosagem de hormônios

Alguns hormônios são dosados para avaliar se está tudo certo com a atividade ovariana, o período de ovulação e o desenvolvimento dos folículos.

Ultrassonografia transvaginal seriada

Esse exame verifica o tamanho dos folículos ovarianos para que se possa ter uma noção de quando eles estarão realmente maduros para a coleta dos óvulos ou para ovulação natural. Deve ser realizado diversas vezes durante o ciclo ovulatório.

Histerossalpingografia

Exame indicado para detectar anormalidades em órgãos que possam dificultar a gravidez, como trompas e útero. Devem ser consideradas até mesmo as alterações mais sutis na anatomia desses órgãos reprodutivos.

Ultrassonografia endovaginal com preparo intestinal

Indicada para diagnosticar casos de endometriose, problema que afeta cerca de 40% das mulheres com dificuldade de engravidar. Também pode diagnosticar outros problemas ovarianos, como cistos, tumores, miomas e malformação do útero.

Videohisteroscopia

É o melhor exame para detectar anormalidades da cavidade endometrial e colo uterino, como pólipos, miomas e sinéquias. Também realizado com a introdução de uma câmera, pelo colo uterino, até atingir a cavidade endometrial.

Espermograma

Exame que colhe o sêmen e, por meio de análises macro e microscópicas, averigua possíveis anomalias nos espermatozoides.

Exame de Fragmentação de DNA espermático

Exame complementar ao espermograma, analisa o grau de compactação do DNA do espermatozoide. Quanto maior for o grau de compactação dos espermatozoides, melhor é a qualidade do gameta para a formação de um embrião de qualidade. Quanto maior for o grau de fragmentação deste DNA, maiores são as chances de infertilidade, de falha na formação de embriões e maiores riscos de abortamento de repetição nas primeiras semanas de gestação.

Exames genéticos

Anormalidades cromossômicas no homem ou na mulher podem levar à formação de embriões com problemas genéticos, que causam falhas na implantação ou abortos. Por isso é importante detectar possíveis alterações, por meio do exame de cariótipo e do exame de biópsia embrionária realizado durante o procedimento de fertilização in vitro em casais com maior probabilidade de apresentar alterações genéticas.