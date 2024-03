Evento faz alerta sobre endometriose com palestras gratuitas | A TARDE

Um encontro para falar sobre a endometriose vai ser realizado pela Academia Multidisciplinar de Endometriose (AME), serviço do Itaigara Memorial, liderada pela ginecologista Emilly Serapião e o cirurgião do trato gastro intestinal Leonardo Landim.

O evento gratuito, denominado “Abordagem multidisciplinar para detectar e tratar a Endometriose de forma integral”, vai acontecer no sábado, 9, vai acontecer no auditório do Edifício Linnus Pauling, das 8h às 11h, cokm vagas limitadas.

Silenciosa e dolorosa, a endometriose pode causar sérias dificuldades na vida de uma mulher, se não diagnosticada e tratada. A estimativa é de que uma a cada 10 mulheres em idade reprodutiva sofra com os sintomas da doença e desconheça a sua existência.

A inscrição deve ser feita pelo WhatsApp através do número (71) 98276-3515.

Confira a programação

8:00 - 8:30 - Recepção

8:30 - 8:45 - Videoarte de uma paciente

8:45 - 9:30

Conhecendo a Endometriose - Emilly Serapião

O papel da Fisioterapia na abordagem - Maria Luiza Veiga

A saúde mental da portadora de Endometriose - Flávia Azzaro

Quando o aparelho urinário está envolvido - Bianca Macedo

Quando o aparelho gastrointestinal está envolvido- Leonardo Landim

A dor na Endometriose - Anita Rocha

9:30 - 10h - Coffee Break

10h - 11h - Perguntas e respostas

Serviço:

Encontro com Palestras “Abordagem multidisciplinar para detectar e tratar a Endometriose de forma integral”

Endereço - Auditório do Edifício Linnus Pauling - Térreo

Rua Altino Seberto de Barros, 119, Itaigara

Inscrições - (71) 98276-3515

Horário - 8h às 11h