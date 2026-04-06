Fabricante do Mounjaro lança pílula emagrecedora

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O remédio será vendido por mais de R$ 700 - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma pílula emagrecedora foi liberada para comercialização nesta segunda-feira, 6. Chamada Foundayo, o medicamento é produzido pelo mesmo fabricante do Mounjaro, a empresa Eli Lilly.

Com o princípio ativo orforgliprona, receptor do hormônio GLP-1 oral, a pílula foi aprovada pela agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º).

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Registro do medicamento | Foto: Reprodução

De acordo com estudos clínicos, o medicamento promete reduzir de 12% a 15% o peso corporal, fazendo o mesmo efeito que as canetas emagrecedoras e a injeção do Mounjaro no corpo humano.

As vendas serão realizadas inicialmente através do programa LellyDirect, pelo valor de 149 dólares por mês, o equivalente a R$ 780. Após a fase inicial, o medicamento será disponibilizado em farmácias estadunidenses.

Venda no Brasil

Até o momento não há informações sobre a previsão de venda do medicamento no Brasil. Sua composição ainda não foi aprovada e testada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).