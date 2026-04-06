NOVIDADE NO MERCADO
Fabricante do Mounjaro lança pílula emagrecedora
O remédio promete agir com o mesmo efeito que a injeção
Por Franciely Gomes
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Uma pílula emagrecedora foi liberada para comercialização nesta segunda-feira, 6. Chamada Foundayo, o medicamento é produzido pelo mesmo fabricante do Mounjaro, a empresa Eli Lilly.
Com o princípio ativo orforgliprona, receptor do hormônio GLP-1 oral, a pílula foi aprovada pela agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º).
De acordo com estudos clínicos, o medicamento promete reduzir de 12% a 15% o peso corporal, fazendo o mesmo efeito que as canetas emagrecedoras e a injeção do Mounjaro no corpo humano.
As vendas serão realizadas inicialmente através do programa LellyDirect, pelo valor de 149 dólares por mês, o equivalente a R$ 780. Após a fase inicial, o medicamento será disponibilizado em farmácias estadunidenses.
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Venda no Brasil
Até o momento não há informações sobre a previsão de venda do medicamento no Brasil. Sua composição ainda não foi aprovada e testada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
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