Feiras aproximam população de serviços públicos de saúde | A TARDE

O sorriso que exibia ao sair da consulta com um médico cirurgião já demonstrava a esperança de Eliana Conceição dos Santos em ter a qualidade de vida melhorada. Moradora do bairro da Federação, em Salvador, ela foi atendida na Feira Março de Todas as Mulheres, uma ação itinerante da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), realizada entre os dias 8 e 10 de março, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, na Arena Fonte Nova. A iniciativa faz parte das ações do Governo do Estado para o Mês Internacional da Mulher.



“Passei por alguns médicos, que me disseram da suspeita de pedra na vesícula”, conta Eliana. “Depois do diagnóstico, tentei atendimento, mas sem sucesso. Aqui na Feira de Saúde, passei pelos exames, pela consulta e já estou com meu procedimento agendado. É uma alegria saber que minha vida mudará”, festejou.

A Feira Março de Todas as Mulheres faz parte da programação de projetos itinerantes da Sesab. A iniciativa é planejada para levar serviços de saúde para ainda mais perto do cidadão. O projeto já ganhou o reconhecimento da população como um serviço essencial para complementar a assistência à saúde. A ação busca acelerar atendimentos represados e focar em prevenção e diagnóstico precoce. Os projetos itinerantes contribuem para a redução da pressão sobre os hospitais e clínicas, otimizando o sistema público de saúde.

O principal projeto da programação é a Feira Saúde Mais Perto, realizada em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia. Em 2024, já foram realizadas edições em Ibotirama, Alagoinhas, Salvador e Camaçari, ultrapassando a marca 60 mil atendimentos. A expectativa é que, este ano, a ação chegue a 69 edições. Em 2023, houve mais de 330 mil atendimentos em 27 edições realizadas em 22 municípios baianos.

O coordenador das Feiras, Edvaldo Gomes, explica que toda a estrutura para os atendimentos é montada pela Sesab. “Levamos unidades móveis de odontologia, mamografia, e outra com consultórios”, destaca. “Além disso, há montagem de espaços para que os profissionais de saúde e técnicos possam prestar atendimentos com a melhor qualidade possível”, completa.

Serviços diversificados

Nas feiras, a população tem acesso a diversos serviços de saúde, incluindo consultas de triagem para cirurgias de catarata, encaminhamento para cirurgia e limpeza de lentes de pessoas que já realizaram o procedimento (Yag Laser), atendimento odontológico, além de preventivo ginecológico, consulta e avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, imunização contra a Covid-19, vacinas de rotina e teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C. Também é possível realizar exames de ultrassonografia, eletrocardiograma (ECG), raio-X e testes laboratoriais.

Sueli Santa Rosa, moradora de Itapuã, em Salvador, uma das beneficiadas na Feira Março de Todas as Mulheres, diz que buscou atendimento depois de ter tentado assistência em postos municipais. “Eu já sabia que tinha mioma, mas precisava realizar alguns exames complementares e passar por uma consulta com um cirurgião”, conta. “Consegui tudo isso na Feira, para poder agendar a cirurgia, e já saí com tudo encaminhado”, completa.

Dentro da Feira Saúde Mais Perto, é feita também a triagem para cirurgias eletivas de histerectomia, vesícula e hérnias inguinal, epigástrica e umbilical. São oferecidos exames pré-operatórios, como ultrassom, eletrocardiograma e testes de laboratórios, além de consulta com cirurgião. Caso seja identificada de fato a necessidade de cirurgia, já é feito o agendamento.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destaca que as ações itinerantes entram para preencher uma grande lacuna na assistência à saúde. “Esse é um dos projetos de maior sucesso que temos e um grande orgulho para todos nós”, relata.

“Somente nas Feiras Saúde Mais Perto, mais de 330 mil atendimentos foram feitos em 2023 por toda a Bahia, levando assistência para milhares de pessoas em seus municípios. Neste ano, vamos ampliar ainda mais a Feira Saúde Mais Perto e contribuir mais para a saúde e para uma vida melhor da nossa população”, disse.

A titular da Sesab ainda pontua que para todas as ações itinerantes desenvolvidas pela pasta, são levados em conta critérios técnicos que definem os municípios que receberão a ação. “Sempre buscamos ofertar o serviço de acordo com a demanda e a necessidade de cada região, para que os baianos tenham oportunidade de ter assistência”, explica a secretária.

Saúde dos olhos

Atendimentos oftalmológicos também são ofertadas na Feira Saúde Mais Perto. Nas consultas, os médicos fazem toda avaliação ocular do paciente e também podem encaminhá-lo para realização de cirurgia de catarata. Outro serviço ofertado é a limpeza de lentes de pessoas que já realizaram o procedimento para correção da catarata (Yag Laser).

“Após dois anos, consegui voltar a um oftalmologista”, comemora Sandra Monteiro, também beneficiada pela Feira Saúde Mais Perto realizada em Salvador. “Na consulta, depois de realizar a avaliação, o médico indicou novos óculos para mim”, conta.

Além da oferta de serviços oftalmológicos nas feiras de saúde, a Sesab também leva atendimentos da especialidade em outras ocasiões. Para 2024, estão programadas etapas da ação itinerante de oftalmologia em 117 municípios. Em 2023, foram 21 cidades beneficiadas.