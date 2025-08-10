Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Fiocruz e EMS iniciam produção nacional canetas emagrecedoras

Parceria inédita vai permitir produção nacional de liraglutida e semaglutida, ampliando acesso pelo SUS

Por Isabela Cardoso

10/08/2025 - 20:33 h
As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária
As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária -

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), firmou uma parceria estratégica com a farmacêutica EMS para produzir no Brasil medicamentos essenciais contra diabetes tipo 2 e obesidade. O acordo prevê a fabricação nacional das substâncias liraglutida e semaglutida, originalmente desenvolvidas pelo laboratório Novo Nordisk, por meio de transferência de tecnologia.

Essa iniciativa inovadora deve fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde brasileiro e ampliar a capacidade da Fiocruz para produzir medicamentos injetáveis, conforme ressaltou Silvia Santos, diretora de Farmanguinhos.

A produção inicial ocorrerá na unidade da EMS em Hortolândia (SP), antes de ser transferida para o Complexo Tecnológico de Medicamentos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante o Fórum Saúde, evento que destaca parcerias relevantes no setor.

Medicamentos que imitam o hormônio GLP-1

Liraglutida e semaglutida são medicamentos que simulam a ação do hormônio GLP-1, fundamental na regulação da insulina, digestão e sensação de saciedade. Essas substâncias são eficazes no tratamento do diabetes tipo 2 e no controle da obesidade, contribuindo para a perda de peso ao reduzir o apetite e desacelerar o esvaziamento gástrico.

Leia Também:

OMS classifica hepatite D como cancerígena e alerta para risco elevado
Seu plano de saúde negou exame ou procedimento? Saiba seus direitos
Alimentos comuns na dieta dos brasileiros são perigosos, alertam cientistas

As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária, enquanto a semaglutida simplifica o tratamento com uma dose semanal, mostrando resultados ainda mais expressivos na perda de peso.

Fortalecimento da saúde pública e acesso ampliado

A Fiocruz reforça seu papel na saúde pública brasileira ao garantir a produção nacional desses medicamentos, o que deve reduzir custos e facilitar a incorporação das terapias no Sistema Único de Saúde (SUS). O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a fabricação pública pode ampliar o acesso desses tratamentos, desde que aprovados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Perspectivas para o mercado farmacêutico nacional

Com a expiração da patente da semaglutida prevista para 2026, a Fiocruz e a EMS se posicionam para lançar versões genéricas no mercado brasileiro. Essa medida deve estimular a concorrência, ampliar a oferta e tornar esses medicamentos mais acessíveis à população. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também avalia atrair outras empresas para ampliar a produção nacional dessas terapias.

A cooperação entre Fiocruz e EMS representa um avanço tecnológico e social, trazendo esperança para milhões de brasileiros que dependem de tratamentos eficazes para o diabetes tipo 2 e a obesidade. A produção nacional desses medicamentos reforça o compromisso com a inovação, a saúde pública e a economia do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

canetas emagrecedoras fiocruz Obesidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x