Fiocruz e EMS iniciam produção nacional canetas emagrecedoras

As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária - Foto: Divulgação

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), firmou uma parceria estratégica com a farmacêutica EMS para produzir no Brasil medicamentos essenciais contra diabetes tipo 2 e obesidade. O acordo prevê a fabricação nacional das substâncias liraglutida e semaglutida, originalmente desenvolvidas pelo laboratório Novo Nordisk, por meio de transferência de tecnologia.

Essa iniciativa inovadora deve fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde brasileiro e ampliar a capacidade da Fiocruz para produzir medicamentos injetáveis, conforme ressaltou Silvia Santos, diretora de Farmanguinhos.

A produção inicial ocorrerá na unidade da EMS em Hortolândia (SP), antes de ser transferida para o Complexo Tecnológico de Medicamentos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante o Fórum Saúde, evento que destaca parcerias relevantes no setor.

Medicamentos que imitam o hormônio GLP-1

Liraglutida e semaglutida são medicamentos que simulam a ação do hormônio GLP-1, fundamental na regulação da insulina, digestão e sensação de saciedade. Essas substâncias são eficazes no tratamento do diabetes tipo 2 e no controle da obesidade, contribuindo para a perda de peso ao reduzir o apetite e desacelerar o esvaziamento gástrico.

As “canetas emagrecedoras” com liraglutida requerem aplicação diária, enquanto a semaglutida simplifica o tratamento com uma dose semanal, mostrando resultados ainda mais expressivos na perda de peso.

Fortalecimento da saúde pública e acesso ampliado

A Fiocruz reforça seu papel na saúde pública brasileira ao garantir a produção nacional desses medicamentos, o que deve reduzir custos e facilitar a incorporação das terapias no Sistema Único de Saúde (SUS). O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a fabricação pública pode ampliar o acesso desses tratamentos, desde que aprovados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Perspectivas para o mercado farmacêutico nacional

Com a expiração da patente da semaglutida prevista para 2026, a Fiocruz e a EMS se posicionam para lançar versões genéricas no mercado brasileiro. Essa medida deve estimular a concorrência, ampliar a oferta e tornar esses medicamentos mais acessíveis à população. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também avalia atrair outras empresas para ampliar a produção nacional dessas terapias.

A cooperação entre Fiocruz e EMS representa um avanço tecnológico e social, trazendo esperança para milhões de brasileiros que dependem de tratamentos eficazes para o diabetes tipo 2 e a obesidade. A produção nacional desses medicamentos reforça o compromisso com a inovação, a saúde pública e a economia do país.