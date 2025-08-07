Alimentos comuns na dieta dos brasileiros são perigosos, alertam cientistas

Alimentos ultraprocessados aumentam riscos de doenças - Foto: Reprodução | Freepik

Um alerta da ciência confirma o que especialistas dizem há anos: alimentos ultraprocessados podem estar matando aos poucos.

De refrigerantes a nuggets de frango, estudos internacionais revelam que o consumo frequente desses produtos está diretamente ligado ao aumento de doenças como obesidade, diabetes, ansiedade e até risco elevado de morte precoce.

Uma meta-análise publicada em 2024 pelo British Medical Journal analisou dados de mais de 9,8 milhões de pessoas e encontrou uma associação direta entre dietas ricas em ultraprocessados e 32 diferentes condições de saúde prejudicadas.

Aumentos observados no estudo:

53% no risco de obesidade;

48% em ansiedade;

50% em doenças cardiovasculares;

12% em diabetes tipo 2.

O dado mais alarmante? Um estudo conduzido por instituições do Brasil, EUA e Reino Unido revelou que até 14% das mortes prematuras nesses países poderiam ser evitadas com a redução desses alimentos.

8 ultraprocessados mais prejudiciais à saúde

Bebidas adoçadas

Refrigerantes, sucos artificiais, energéticos e chás industrializados contêm açúcares e adoçantes que desequilibram o metabolismo e favorecem inflamações.

Carnes processadas

Bacon, salsichas e presuntos são ricos em sódio, conservantes e nitritos, ingredientes associados a maior risco de câncer e doenças cardíacas.

Snacks industrializados

Batatas fritas e salgadinhos prontos combinam gordura trans, sal e aditivos que favorecem o vício alimentar e o ganho de peso.

Cereais matinais açucarados

Apesar de parecerem “saudáveis”, muitos cereais possuem alto teor de açúcar e aditivos químicos.

Fast food e refeições prontas

Práticos, mas perigosos. Contêm altos níveis de gordura saturada, corantes e emulsificantes.

Nuggets de frango industrializados

Feitos com carnes reconstituídas e ricos em conservantes, contribuem para inflamações sistêmicas.

Sobremesas e sorvetes prontos

Ricos em gorduras hidrogenadas e aditivos que afetam a microbiota intestinal.

Iogurtes saborizados e barras proteicas industrializadas

Muitas vezes ricos em açúcares escondidos, corantes e espessantes artificiais.

Perigo além das calorias

Pesquisadores da Universidade Nacional da Colômbia alertam que as pessoas que consome muitos ultraprocessados ingere, em média, 500 calorias a mais por dia, sem perceber. Isso equivale a cerca de 0,5 kg a mais por semana, o mesmo com uma dieta aparentemente equilibrada.

Além disso, a estrutura física desses alimentos (textura, sabor artificial e densidade calórica) induz ao consumo em excesso, um fenômeno chamado de “comer sem fome”.