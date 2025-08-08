Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIREITO DO CONSUMIDOR

Seu plano de saúde negou exame ou procedimento? Saiba seus direitos

Mesmo com uma lei que amplia a cobertura mínima, negativas continuam e podem ser consideradas práticas abusivas, passíveis de indenização

Por Jair Mendonça Jr

08/08/2025 - 16:43 h
Especialista destaca que o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento
Especialista destaca que o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento -

"O seu plano de saúde não cobre este exame.” Essa frase, ouvida por muitos pacientes todos os anos no Brasil, pode significar o agravamento de doenças e, em casos extremos, risco à vida. Mesmo com lei garantindo coberturas mínimas, a negativa de procedimentos continua sendo uma das principais reclamações contra operadoras.

O Judiciário tem reconhecido não só o direito à cobertura, mas também indenizações por danos morais
Felipe Braga do Amaral - Advogado

Para o advogado Felipe Braga do Amaral, especialista em Direito Médico e da Saúde e sócio-diretor do escritório Braga e Possato Advogados, essa prática é abusiva e fere a Constituição, a legislação complementar e o Código de Defesa do Consumidor. Há mais de uma década atuando na área, ele relata casos frequentes de pacientes que, mesmo após anos de contribuição, recebem respostas negativas sob justificativas como alto custo ou ausência no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Leia Também:

Mutirão oferece serviços de saúde e assistência social em Salvador
Comércio ilegal de canetas emagrecedoras: um desafio à segurança e saúde em Salvador
Avós ativos priorizam longevidade e saúde

Braga explica que, quando há prescrição médica, o paciente está adimplente e o tratamento não é experimental nem de eficácia não comprovada, a operadora tem obrigação de custear o procedimento. “Ao negar a cobertura, o plano descumpre o contrato e pode ser responsabilizado pelos danos causados”, afirma.

Judiciário tem reconhecido não só o direito à cobertura, mas também indenizações por danos morais
Judiciário tem reconhecido não só o direito à cobertura, mas também indenizações por danos morais | Foto: Acervo pessoal

Desde a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou a ser considerado uma referência mínima obrigatória, e não uma lista taxativa. Isso significa que, em determinadas situações, planos de saúde devem autorizar tratamentos fora dessa relação. A Resolução nº 623/2024 da ANS também determina que toda negativa deve ser comunicada formalmente ao consumidor, independentemente de solicitação.

O especialista destaca ainda que, diante de uma recusa, o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento, inclusive por meio de liminar em casos urgentes. “O Judiciário tem reconhecido não só o direito à cobertura, mas também indenizações por danos morais”, reforça Braga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direito do consumidor plano de saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Especialista destaca que o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Especialista destaca que o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Especialista destaca que o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Especialista destaca que o paciente pode acionar a Justiça para garantir o tratamento
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x