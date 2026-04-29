Fiocruz prorroga inscrições para curso sobre vício em apostas e bets

As bets e tantos outros jogos de apostas vem se tornando cada vez mais populares no Brasil ao longo dos anos, com isso, surgem os vícios, e, para isso, a Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde visa qualificar os profissionais de saúde para lidar com os impactos desses vícios na população.

O curso gratuito nomeado como “Jogos de Aposta: Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)” teve o prazo de suas inscrições prorrogado para o dia 2 de junho, elas devem ser feitas diretamente pelo site oficial da Fiocruz.

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O que propõe o curso

Voltado para trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e da Atenção Primária à Saúde (APS), o curso é ofertado na modalidade a distância (EAD), com uma carga horária de 45 horas.

A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (Nusmad), da Fiocruz Brasília, em parceria com o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (Desmad), do Ministério da Saúde.



“Temos acompanhado dados que mostram o aumento do uso dos jogos de aposta em diversas faixas etárias, incluindo pessoas muito jovens. Sabemos o quanto todos nós estamos expostos a esse fenômeno e o quanto seus possíveis impactos na saúde mental exigem que trabalhadores da RAPS estejam preparados para realizar um acolhimento qualificado, com base na redução de danos”, afirmou o coordenador do Nusmad, André Guerrero.

Saiba como o curso vai funcionar

Composto por quatro módulos, o curso aborda desde o contexto histórico e os impactos contemporâneos das apostas até estratégias de prevenção, intervenções psicossociais e fortalecimento do trabalho em rede.

O conteúdo ainda inclui atividades práticas voltadas à realidade dos serviços de saúde.

Ao todo, são ofertadas 20 mil vagas em todo o país. A formação tem como foco o desenvolvimento de competências como identificação de comportamentos de risco, construção de Projetos Terapêuticos Singulares, acolhimento de famílias e atuação integrada no território.

Os participantes que concluírem o curso receberão certificado digital gratuito, emitido automaticamente pela plataforma.