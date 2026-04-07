Gordura abdominal: conheça 7 hábitos para reduzir a barriga

- Foto: Ilustrativa

O acúmulo de gordura abdominal vai muito além de uma questão estética. Especialistas alertam que a concentração de gordura na cavidade visceral — próxima a órgãos vitais como fígado e estômago — eleva drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até câncer. A mudança de hábitos, no entanto, é o caminho mais eficaz para reverter esse quadro.

De acordo com estudos recentes, o aumento da circunferência abdominal é impulsionado por uma combinação de má alimentação, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e estresse. Além disso, o envelhecimento e as alterações hormonais após os 40 anos dificultam a queima natural de gordura, tornando o ajuste na rotina ainda mais necessário.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um erro comum é acreditar que exercícios localizados, como abdominais, eliminam a barriga. Na realidade, eles apenas fortalecem a musculatura. A perda de gordura efetiva ocorre apenas com o déficit calórico e a melhora do metabolismo.

Confira 7 hábitos fundamentais para reduzir a gordura abdominal:

Consumo de fibras solúveis: Presentes em frutas e cereais, elas aumentam a saciedade. Estudos indicam que 10g diárias de fibras podem reduzir a gordura visceral em 3,7%.

Redução do álcool: O consumo excessivo está diretamente ligado ao aumento da cintura.

Dieta rica em proteínas: Carnes magras e ovos aceleram o metabolismo e protegem a massa muscular.

Corte de açúcares: A frutose em excesso, inclusive em mel e sucos, favorece o acúmulo de gordura na região central.

Troca de carboidratos: Substituir refinados (farinha branca) por integrais melhora a regulação do açúcar no sangue.

Uso de probióticos: Alimentos como iogurte natural e kefir auxiliam na saúde da microbiota intestinal.

Peixes gordos: Salmão e sardinha, ricos em ômega 3, ajudam a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse.

Além da alimentação, o sono de qualidade é essencial. Dormir mal desregula os hormônios da fome e aumenta a produção de cortisol, que é um dos principais vilões do acúmulo de gordura na barriga.