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SEM CHANCES

“Não há possibilidade”, diz Flávio sobre governo Trump invadir Brasil

Segundo o pré-candidato à Presidência, esse temor parte de narrativa criada por Lula

Ane Catarine

Por Ane Catarine

07/04/2026 - 6:57 h | Atualizada em 07/04/2026 - 7:08

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Flávio Bolsonaro nega possibilidade de Brasil ser invadido
Flávio Bolsonaro nega possibilidade de Brasil ser invadido -

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), negou a possibilidade de uma invasão dos Estados Unidos ao Brasil e classificou o cenário como uma ‘narrativa’ do presidente Lula (PT).

“Não há a menor possibilidade disso acontecer [Trump invadir o Brasil]. Ele usa essa narrativa do medo para fazer média com esse segmento que vota nele”, afirmou o senador na segunda-feira, 6, durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

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A declaração foi feita em meio ao debate sobre a intenção do governo norte-americano de classificar o PCC e o CV como terroristas, medida que pode ampliar sanções do governo norte-americano e ações contra o crime organizado.

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Ao contrário do governo Lula, que acha que a classificação pode atingir a soberania brasileira, Flávio defendeu a medida.

“Não tenho dúvidas [de que isso seria bom].O Brasil é uma rota de tráfico de armas e de drogas que abastece o terrorismo. E quando a gente vê o Lula reticente, ele está fazendo gestos para o terrorismo”, disse.

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Tags:

brasil Donald Trump EUA Flávio Bolsonaro

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