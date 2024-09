Governo leva serviços da Feira Saúde Mais Perto à distrito na Bahia

Realizados nas instalações da Fundação Dr. Jesus, os atendimentos iniciaram no sábado, 24, e terão continuidade neste domingo,25, das 8h às 17h - Foto: Foto: Jamile Amine / Sesab

Depois de uma edição exitosa realizada no bairro de Sarandy, em Candeias, a Feira Saúde Mais Perto estende seus serviços para moradores do distrito Menino Jesus. Realizados nas instalações da Fundação Dr. Jesus, do pastor Sargento Isidório, os atendimentos iniciaram no sábado,24, e terão continuidade neste domingo,25, das 8h às 17h.



Leia mais

>> A TARDE Educação lança 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista

Durante o evento, a população da região tem acesso a consultas médicas com urologista, exames laboratoriais e serviços de odontologia como tratamento de canal, restaurações e reconstruções dentárias, cirurgias, extrações, aplicações de flúor, além de tratamentos de doenças da gengiva e limpeza e retirada de placa bacteriana.



Apenas no primeiro dia da feira, já foram realizados 893 atendimentos, sendo 271 coletas laboratoriais; 210 consultas com urologista; além de 345 consultas com dentista, que resultaram em 4.664 procedimentos odontológicos. A previsão é que até o fim da ação sejam feitas 700 consultas de odontologia, mil exames laboratoriais e 400 consultas com urologista, totalizando 2.100 atendimentos.



Ao lado do coordenador de Consórcios Interfederativos de Saúde, Marcos Pereira, a superintendente de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde (Suregs), Mônica Hupsel Frank, visitou a feira, neste sábado, e destacou a importância do projeto do Governo do Estado para a democratização do acesso à saúde e a prevenção de doenças.

“Estamos hoje no povoado Menino Jesus com mais uma edição da Feira Saúde Mais Perto, dessa vez disponibilizando serviços de odontologia, consulta com urologista e exames para as pessoas que moram na região. É uma ação do governo do estado para trazer saúde para perto da população, identificando doenças na fase precoce e evitando o agravamento do quadro ou até a morte”, frisou Mônica Hupsel Frank, que representou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, durante a agenda.

A superintendente aproveitou a oportunidade para fazer um alerta especial ao público masculino.

“Eu queria chamar atenção especificamente para os homens, porque existe um preconceito com a urologia por conta do exame do toque retal. Convoco os homens de qualquer idade a fazer a consulta periódica no urologista. E os homens com mais 40 anos, para fazerem a consulta e o exame de próstata, para prevenir o câncer. Lembrando que não é só o câncer de próstata que acomete esse público, existe também o câncer de penis, que precisa ser investigado”, pontuou.



Leia mais

>> Governo Federal emite nota após crítica de Lula à Anvisa

Aguardando na fila para atendimento com urologista, Gedson, de 46 anos, já tem consciência da importância da prevenção. Há anos ele realiza o exame de toque retal e ainda aconselha outros homens a quebrar o tabu em torno do tema.



"Vou cuidar da saúde para precaver, porque vergonha vai ser é ficar doente depois. Eu nunca tive preconceito, é a melhor coisa que tem que fazer", afirmou o interno da Fundação Dr. Jesus, que viu na Feira Saúde Mais perto uma oportunidade de facilitar o acesso a atendimentos médicos. "Essa feira é ótima, todo lugar deveria ter, porque é muito melhor para o homem cuidar da saúde", acrescentou.

Feira Saúde Mais Perto em números

A Feira Saúde Mais Perto é um projeto criado em 2023. Iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, a feira tem como objetivo promover a regionalização da saúde e levar atendimento de qualidade a toda Bahia.



Leia mais

>> Concursos: veja 5 métodos de estudo infalíveis para aplicar em 2024

Nos dois anos da feira, já foram realizados 724.391 atendimentos. Somente em 2024, o projeto já alcançou 388.207 atendimentos, superando os 336.184 realizados em 2023.



Ambulância

Além de conferir os atendimentos ofertados pela Feira Saúde Mais Perto, no distrito Menino Jesus, neste sábado, a superintendente da Suregs, Mônica Hupsel Frank, e o coordenador Marcos Pereira, também entregaram uma ambulância no valor de R$ R$ 279.067 à Fundação Dr. Jesus, que há 19 anos atua no acolhimento e tratamento de dependentes químicos.