SAÚDE

Gripou? Essa é a planta mais recomendada para gripe e dor de garganta

Estudos apontam a planta mais eficaz para tratar infecções naturalmente

Por Bianca Carneiro

26/07/2025 - 8:57 h
Esta é uma das plantas mais estudadas pela fitoterapia moderna
Esta é uma das plantas mais estudadas pela fitoterapia moderna -

Com aroma marcante e um histórico milenar na medicina natural, o tomilho (Thymus vulgaris) se destaca como uma das plantas mais estudadas pela fitoterapia moderna. Rico em compostos bioativos como timol, carvacrol, flavonoides e ácidos fenólicos, o tomilho oferece um verdadeiro arsenal terapêutico contra uma série de problemas de saúde.

1. Combate infecções com poder natural

O tomilho tem ação antimicrobiana comprovada em laboratório. Graças à alta concentração de óleos essenciais, a planta inibe o crescimento de bactérias e fungos, incluindo cepas resistentes a antibióticos convencionais. Pesquisas coordenadas por Bassolé e Juliani (2012) reforçam sua eficácia, o que torna o tomilho uma alternativa natural para fortalecer a imunidade e até conservar alimentos.

2. Atua como anti-inflamatório potente

Estudos mostram que compostos presentes na planta, como os flavonoides, têm capacidade de modular as vias inflamatórias, auxiliando no alívio de dores articulares, inflamações respiratórias, dor de garganta e sintomas de doenças crônicas. Pesquisas destacam a inibição de enzimas inflamatórias como um dos principais mecanismos do tomilho.

3. Alivia tosse e descongestiona as vias respiratórias

O tomilho também é um poderoso expectorante natural. Seus óleos voláteis atuam diretamente nos brônquios, ajudando na eliminação do muco. Infusões e xaropes com a erva são usados há gerações para tratar gripes, bronquites e resfriados. Segundo Bruneton (2009), sua eficácia foi comprovada tanto em adultos quanto em crianças.

4. Poder antioxidante contra o envelhecimento precoce

Com alta concentração de ácido rosmarínico e outros fenólicos, o tomilho também combate os radicais livres, reduz o estresse oxidativo e protege as células. Um estudo clássico de Kahkonen et al. (1999) comprovou sua potente atividade antioxidante, o que reforça seu uso preventivo contra doenças degenerativas.

5. Amparo científico e usos integrativos

Além do uso tradicional, universidades europeias e brasileiras vêm estudando a aplicação do tomilho em protocolos de saúde integrativa, com resultados promissores. Associado a uma alimentação saudável, ele pode ser um aliado valioso no dia a dia, seja como tempero ou em forma de chás e óleos essenciais.

