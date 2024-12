Herpes genital: 1 em cada 5 adultos no mundo tem infecção, diz OMS

A herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo vírus do herpes simples - Foto: Freepik

Cerca de 846 milhões de pessoas entre 15 e 49 anos vivem com infecções por herpes genital, o equivalente a um a cada cinco nesta faixa etária mundialmente. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O órgão também estima que, pelo menos, uma pessoa por segundo — 42 milhões de pessoas por ano — adquira uma nova infecção pela doença.

Os autores do estudo, publicado na revista Sexually Transmitted Infections, afirmam que novos tratamentos e vacinas são necessários para reduzir os efeitos adversos à saúde do vírus do herpes e para controlar sua disseminação.

Leia mais:

>> Caiu? Whatsapp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta

>> Câmara do Deputados aprova proibição de uso de celulares nas escolas

>> Suspeito de matar mãe, ex-secretária, tem prisão preventiva decretada

“Embora a maioria das pessoas com infecção por herpes genital experimente poucos sintomas, com tantas infecções, o herpes genital ainda causa dor e angústia para milhões de pessoas em todo o mundo e sobrecarrega os sistemas de saúde”, afirma Meg Doherty, diretora dos Programas Globais de HIV, Hepatite e Infecções Sexualmente Transmissíveis da OMS, em comunicado à imprensa.

“Melhores opções de prevenção e tratamento são urgentemente necessárias para reduzir a transmissão do herpes e também contribuirão para reduzir a transmissão do HIV.”

O que é herpes genital?

A herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo vírus do herpes simples que provoca o aparecimento recorrente de bolhas pequenas e dolorosas nos órgãos genitais. Geralmente, a infecção é causada pelo vírus do herpes simples tipo 2 (HSV-2).

De acordo com a Mayo Clinic, algumas pessoas infectadas pelo vírus podem ter sintomas leves ou serem assintomáticas. Mesmo nesse último caso, elas podem contaminar outras pessoas.

Os sintomas da doença podem ocorrer de dois a 12 dias após a exposição ao vírus, podendo incluir:

- Dor ou coceira ao redor dos órgãos genitais;

- Pequenos caroços ou bolhas ao redor dos órgãos genitais, ânus ou boca;

- Úlceras dolorosas que se formam quando as bolhas se rompem e sangram ou escorrem;

- Crostas que se formam à medida que as úlceras cicatrizam;

- Dor ao urinar;

- Corrimento vaginal.

No primeiro surto, também é comum sentir febre, dor de cabeça, dor no corpo e gânglios linfáticos inchados na virilha. Após a primeira manifestação da doença, podem surgir outros surtos ou episódios recorrentes. Isso acontece porque o vírus permanece inativo (dormente ou latente) no organismo por toda a vida, podendo causar a reativação da infecção.

Atualmente, não há cura para o herpes, mas os tratamentos podem aliviar os sintomas. Além das bolhas, a doença pode levar a complicações graves, como o herpes neonatal — que ocorre quando a mãe adquire a infecção pela primeira vez no final da gravidez e transmite o vírus ao bebê durante o parto.