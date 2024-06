Hospital Ana Nery passará por reforma e ganhará novos leitos

O prazo da execução dos serviços será de 120 dias corridos - Foto: Divulgação/Hospital Ana Nery

Referência no estado da Bahia, o Hospital Ana Nery, localizado em Salvador, passará por uma nova reformulação. O quinto andar da instituição ganhará 10 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Ao todo, a unidade sofrerá uma intervenção em uma área de 458,50 m². A empresa escolhida para a execução das obras foi a construtora LAM e o investimento total será de R$ 1.490.689,84.

O prazo da execução dos serviços será de 120 dias corridos contados a partir do segundodia após a data de emissão da Ordem de Serviço expedida pela SESAB/CEIRF.

Já o período de vigência do contrato será de aproximadamente 7 meses corrido também a partir do término do segundo dia após a data de emissão da Ordem de Serviço expedida pela SESAB/CEIRF.

Hospital Ana Nery

A instituição é referência em procedimentos de alta complexidade e reconhecido pela excelência nas áreas de cardiologia, nefrologia e cirurgia vascular. A unidade é gerida pela parceria entre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e a Universidade Federal da Bahia, através da FAPEX.



Todos os procedimentos realizados no Hospital são exclusivamente custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).