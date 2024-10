Hospital promove mutirão de câncer de mama em Salvador

Campanha visa despertar e orientar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama - Foto: © Divulgação | Sociedade Brasileira de Mastologia

Foram prorrogadas até o dia 3 de outubro as inscrições para o mutirão de câncer de mama que acontece no Hospital Aristides Maltez, em Salvador, unidade de saúde referência em tratamento de câncer. A ação acontece no próximo sábado, 5 e faz parte da campanha outubro Rosa.

Leia mais:

>>Outubro Rosa une esforços para combater o câncer de mama

>>Mulher reverte diabetes tipo 1 após procedimento com células tronco



>>Diagnóstico precoce do Alzheimer é fundamental para controle e bem estar do paciente

A campanha visa despertar e orientar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama. Durante todo mês, o hospital vai fazer palestras, panfletagem e programas direcionados ao tema, com o objetivo de incentivar a realização de exames preventivos para a detecção precoce da doença e o ponto alto será este mutirão.

A atividade acontece das 7 às 12 horas e para participar é necessário fazer a inscrição através do telefone 71 - 3357.8531 e no dia do mutirão levar o cartão do SUS, RG e comprovante de residência. Estará envolvida no mutirão uma equipe multidisciplinar formada por médicos especialistas, também profissionais de enfermagem e pessoal da mamografia.

A mulher que tiver resultado de biópsia de câncer de mama ou exame de imagem com resultado BI-RADS 0, 4, 5 e 6 ou nódulo em mama, axila e/ou pescoço, retração de pele ou mamilo, secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo e pele com aspecto de casca de laranja ou vermelhidão deve participar do mutirão. Após avaliação a paciente que será matriculada HAM e será acompanhamento pelas especialistas do hospital.