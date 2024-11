INAC é habilitado para realizar cirurgias de fístula e permcath

Procedimentos serão realizados pelo Instituto de Nefrologia Alayde Costa (INAC) a partir de novembro - Foto: Divulgação

O Instituto de Nefrologia Alayde Costa (INAC) foi habilitado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) para realizar cirurgias eletivas, como a confecção de fístula arteriovenosa e o implante de permcath para hemodiálise.

Esses procedimentos são essenciais para pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) e começam a ser realizados a partir de novembro deste ano. O INAC já atende cerca de 25% da demanda em nefrologia no estado, e com esse nova etapa, o instituto poderá atender a maior parte da demanda da rede pública de saúde.

Os procedimentos serão realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em nível ambulatorial. Para ser encaminhado para a cirurgia, o paciente deve procurar a Secretaria de Saúde do seu município, onde será feito o cadastro na Lista Única do Estado da Bahia.

Após o cadastramento, o paciente será direcionado para uma consulta pré-operatória, e, se necessário, a cirurgia será agendada.