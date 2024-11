INCA: mais de 6 mil casos de câncer de próstata são esperados na Bahia

Cerca de 70% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados em fases mais precoces e são indicados ao tratamento com intuito de cura (foto ilustrativa) - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Este mês de novembro, é voltado para a conscientização mundial do câncer de próstata. A campanha tem como objetivo alertar as pessoas com próstata sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

De acordo com o Dr. Juarez Andrade, coordenador de Urologia do Hospital da Bahia (HBA), o câncer de próstata é um problema de saúde pública e que “pode ser evitado com diagnóstico precoce e tratamento adequado”.

Pelo câncer de próstata ter chances de ser genético e hereditário, pode atingir principalmente pessoas que têm histórico familiar e parentes de primeiro grau acometidos pela doença. Nesses casos, Juarez Andrade comenta que os pacientes “devem iniciar sua avaliação anual com maior brevidade, a partir dos 45 anos”.

“A princípio todo ano os pacientes com 45 anos se forem negros ou tiverem histórico familiar ou de 50 anos, a população geral deve ter a próstata avaliada na tentativa de diagnosticar precocemente os problemas que possam existir”, complementa o urologista.

Já quanto ao fator racial, o médico explica como o comportamento biológico da doença faz com tenha maior incidência, além de ser mais agressiva entre pessoas negras. “Não é determinante, mas as chances são maiores, de 1,5 a mais que pacientes não-negros”, explicou o médico.

Na Bahia, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 6.500 casos de câncer de próstata na Bahia e 1.200 em Salvador para cada ano do triênio de 2023 a 2025.

Segundo a Dra. Stella Dourado, oncologista especialista em tumores urológicos da clínica AMO, “a maioria dos casos [cerca de 70%] é diagnosticada em fases mais precoces, sendo indicado o tratamento com intuito curativo. Nestes casos, podemos oferecer a cirurgia ou a radioterapia ou até mesmo a vigilância ativa para casos bem selecionados”, concluiu.

Ainda de acordo com o urologista Juarez Andrade, o índice de cura do câncer de próstata pode chegar a 95% na maioria dos casos.

É o caso de Edvaldo Sampaio, 74 anos, paciente que foi diagnosticado em 2022 e submetido a uma cirurgia robótica, “quando descobri, tinha 3 anos que não ia ao Urologista por causa da Pandemia. Tinha o hábito de ir ao Urologista anualmente”, disse.

“Continuo sendo acompanhado pela oncologista a cada 3 meses. Com a retirada da próstata, tive algumas limitações no ato sexual, fazendo uso de um comprimido Tadalafila de 5mg. Hoje frequento a academia e me alimento melhor”, desabafou Edvaldo Sampaio.

Ainda de acordo com Stella Dourado, “existem alguns fatores de risco que não são modificáveis como idade, história familiar, mutações herdadas e raça. Porém, muitos fatores são modificáveis como uma dieta inadequada, sedentarismo, obesidade, consumo de álcool e tabagismo”, explica a oncologista que também aconselha a adoção de um estilo de vida com atividade física e alimentação saudável.