Corrida Novembro Azul encerra calendário de corridas sociais em 2024

Corrida Novembro Azul 2024 encerra com chave de ouro o calendário de corridas sociais da Bahia - Foto: Divulgação

A Corrida Novembro Azul 2024 marcou o encerramento do calendário de corridas sociais da Bahia neste domingo, 10, em Salvador. O evento, que teve como objetivo alertar sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, contou com a participação de mais de 3 mil corredores. Os participantes correram por percursos de 5 km e 10 km, com largada no Farol da Barra e chegada no Rio Vermelho.

Essa edição da corrida fechou o circuito de corridas de rua solidárias da Bahia, que ao longo de 2024 envolveu milhares de atletas e arrecadou mais de 18 toneladas de alimentos para doações.

"A Corrida Novembro Azul simboliza nossa dedicação não só ao esporte, mas à saúde e à solidariedade. Encerrar este circuito com um evento tão grandioso é um orgulho para todos nós, reforçando nossa missão de inspirar a sociedade a cuidar mais de si e do próximo", disse Nenel Rebouças, diretor da Viva Esporte.

Antes da corrida de novembro, outras etapas do circuito, como a Corrida da Mulher, a Corrida das Mães e a Corrida dos Pais, também prestaram homenagens a figuras importantes como Irmã Dulce e Divaldo Franco.