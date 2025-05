Menopausa e estresse aumentam risco de infarto em mulheres

Dra. Tais Sarmento, coordenadora do serviço de cardiologia do Hospital da Bahia - Foto: Arquivo Pessoal

Em pleno 2025, as doenças cardiovasculares seguem entre as principais causas de morte de mulheres no mundo - e o Brasil não é exceção. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), elas respondem por um terço das mortes femininas globalmente, o que representa cerca de 8,5 milhões de óbitos por ano. No Brasil, estima-se que 30% das mulheres morrem em decorrência de doenças do coração.

O Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, celebrado nesta quarta-feira, 14 de maio, surge para dar visibilidade ao problema. Ainda hoje, muitas mulheres associam os maiores riscos à saúde aos cânceres ginecológicos e deixam de lado os cuidados com o coração.

"As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em mulheres acima de 40 anos. Mas a gente não tinha muito essa consciência porque falávamos muito da mulher com câncer de mama, câncer de útero", alerta a Dra. Tais Sarmento, coordenadora do serviço de cardiologia do Hospital da Bahia, em entrevista ao Portal A TARDE.

Sintomas relacionados

Assim como os homens, as mulheres estão expostas a fatores de risco como hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo e tabagismo. No entanto, há especificidades femininas que tornam o cenário ainda mais complexo.

“A mulher tem a menopausa, que há uma redução do estrogênio. O estrogênio é um hormônio que protege as mulheres para as doenças cardiovasculares, antes da menopausa. Ele tem o efeito protetor sobre os vasos do nosso corpo. Com a queda, a gente começa a ter um aumento ainda maior do risco de doenças cardíacas”, explica a cardiologista.

Dra. Tais Sarmento, coordenadora do serviço de cardiologia do Hospital da Bahia | Foto: Arquivo Pessoal

Além disso, fatores ligados à gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e uso prolongado de anticoncepcionais também elevam as chances de desenvolver doenças cardíacas ao longo da vida.

Mas não é só o corpo que pesa: o estilo de vida imposto às mulheres também contribui. A dupla jornada de trabalho, com responsabilidades familiares e profissionais, gera níveis altos de estresse, reduz a qualidade do sono e dificulta a prática de atividades físicas regulares.

“Muitas vezes elas são mais sedentárias porque não têm tempo, estão cuidando da família e do trabalho. Estão mais expostas a ansiedade, depressão, e todo esse estresse influencia diretamente na saúde dessa mulher”, pontua.

Diagnósticos tardios

As manifestações das doenças cardíacas nas mulheres nem sempre seguem o roteiro clássico de dor intensa no peito e falta de ar. Elas muitas vezes sentem apenas mal-estar, sudorese excessiva, enjoo ou dor nas costas.

Foi o que aconteceu com Jacira Dias, 71 anos. Apesar de se cuidar, a aposentada vinha sentindo dores nas costas e uma sudorese incomum - sintomas que ela achava ser da coluna. Depois de procurar a Dra. Tais Sarmento, a insistência da médica por um exame com contraste revelou um entupimento severo.

“A doutora Taís foi muito perspicaz. Ela prestou atenção no que eu estava dizendo, pediu logo o exame com contraste. Foi a minha sorte. Detectaram o entupimento, fiz o cateterismo e angioplastia de emergência. Hoje estou bem. Se eu tivesse infartado, seria fatal. Ela me deu uma nova chance de vida”, relata Jacira.

A aposentada Jacira Dias, de 71 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Prevenção salva vidas

Para diminuir o risco de doenças cardiovasculares, os especialistas recomendam a adoção de hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular, principalmente a partir dos 40 anos.

Entre as orientações estão a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, alimentação pobre em gordura saturada e rica em frutas e verduras, controle do estresse, sono de qualidade e abandono do cigarro. O check-up cardiovascular inclui exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e exames laboratoriais.

“A avaliação cardiológica deve ser individualizada, mas todos devem acompanhar seus fatores de risco. Muitas doenças se desenvolvem de forma silenciosa. E é importante lembrar que, nas mulheres, os sintomas podem ser diferentes, então toda queixa deve ser levada a sério”, reforça a Dra. Tais.

Jacira hoje vive bem e segue em acompanhamento, mas deixa um recado: “Coração bate, mas também apanha. Conselho? Cuide do seu coração para não ter surpresas desagradáveis. Prevenção sempre.”