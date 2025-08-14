Milagre? Colírio que substitui óculos e corrige a visão é aprovado

Colírio "milagroso" é aprovado pelos Estados Unidos - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

O tratamento para a presbiopia, conhecido popularmente como “vista cansada” , condição que afeta pessoas que passaram dos 40 anos de idade, pode ter recebido um novo norte. A Food and Drug Administration, FDA, aprovou o uso de uma solução oftálmica VIZZ, desenvolvida pela biofarmacêutica LENZ Therapeutics. A medicação é a pioneira em se basear na aceclidina a receber aval da agência para essa indicação.

A presbiopia é causada por conta da perda gradual da elasticidade do cristalino, lente natural do olho responsável por focar. Isso gera uma dificuldade na leitura de textos próximos, uso de celular e outras atividades. Até o momento, as saídas mais comuns são o uso de óculos de leitura, lentes multifocais ou cirurgias.

O “colírio milagroso” oferece uma abordagem temporária não invasiva para restaurar a visão de perto.

O que é a aceclidina

O princípio ativo da aceclidina 1,44%, é um miótico seletivo, o que significa que ela contrai o esfíncter da íris, diminuindo o tamanho da pupila. Esse efeito é conhecido como “pinhole” (ou buraco de agulha), aumentando a profundidade do foco, fazendo com que a pessoa enxergue melhor de perto sem que sua visão de longe seja prejudicada.

Nos estudos de laboratório, os efeitos começaram em 30 minutos após a aplicação é tiveram duração de até 10 horas, gerando uma boa autonomia para as pessoas que pretendem utilizá-lo no dia a dia.

Sintomas da presbiopia

Dificuldade em ver com pouca luz (baixa luminosidade).

Dificuldade em focar pequenos objetos ou letras pequenas.

Cansaço visual durante a leitura por longos períodos.

Dificuldade para enxergar de perto e a necessidade de afastar cada vez mais os objetos para leitura.

Dor ao redor dos olhos.

Ardência.

Vermelhidão e lacrimejamento.

Manchas na visão de perto e visão turva.

O medicamento é seguro?

Nesse quesito, o medicamento apresentou resultados favoráveis, sem incidência de efeitos colaterais graves relacionados ao tratamento em mais de 30 mil dias de observação. Os mais comuns foram;

Irritação ocular no momento da aplicação, cerca de 20% dos casos;

Visão ligeiramente turva,16%;

Dor de cabeça, 13%;

Vermelhidão nos olhos, 8%.

De acordo com os pesquisadores, todos os sintomas foram leves, temporários e autolimitados.

Para o CEO da LENZ Therapeutic, Eef Schimmelpennink, a aprovação representa “um marco transformador” no tratamento da presbiopia, condição que afeta aproximadamente 128 milhões de adultos apenas nos Estados Unidos. A expectativa é que as amostras da VIZZ estejam disponíveis para oftalmologistas já em outubro de 2025, com lançamento comercial amplo previsto para o final do quarto trimestre.

Segundo a empresa, o novo colírio não substitui os óculos em todos os casos, mas oferece mais liberdade e conveniência, especialmente para quem deseja uma solução prática e temporária para eventos ou atividades específicas.