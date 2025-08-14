SAÚDE
Milagre? Colírio que substitui óculos e corrige a visão é aprovado
Instituição norte americana aprovou o medicamento oftalmológico baseado em aceclidina sendo o único tratamento para vista cansada
Por Redação
O tratamento para a presbiopia, conhecido popularmente como “vista cansada” , condição que afeta pessoas que passaram dos 40 anos de idade, pode ter recebido um novo norte. A Food and Drug Administration, FDA, aprovou o uso de uma solução oftálmica VIZZ, desenvolvida pela biofarmacêutica LENZ Therapeutics. A medicação é a pioneira em se basear na aceclidina a receber aval da agência para essa indicação.
A presbiopia é causada por conta da perda gradual da elasticidade do cristalino, lente natural do olho responsável por focar. Isso gera uma dificuldade na leitura de textos próximos, uso de celular e outras atividades. Até o momento, as saídas mais comuns são o uso de óculos de leitura, lentes multifocais ou cirurgias.
O “colírio milagroso” oferece uma abordagem temporária não invasiva para restaurar a visão de perto.
O que é a aceclidina
O princípio ativo da aceclidina 1,44%, é um miótico seletivo, o que significa que ela contrai o esfíncter da íris, diminuindo o tamanho da pupila. Esse efeito é conhecido como “pinhole” (ou buraco de agulha), aumentando a profundidade do foco, fazendo com que a pessoa enxergue melhor de perto sem que sua visão de longe seja prejudicada.
Nos estudos de laboratório, os efeitos começaram em 30 minutos após a aplicação é tiveram duração de até 10 horas, gerando uma boa autonomia para as pessoas que pretendem utilizá-lo no dia a dia.
Sintomas da presbiopia
- Dificuldade em ver com pouca luz (baixa luminosidade).
- Dificuldade em focar pequenos objetos ou letras pequenas.
- Cansaço visual durante a leitura por longos períodos.
- Dificuldade para enxergar de perto e a necessidade de afastar cada vez mais os objetos para leitura.
- Dor ao redor dos olhos.
- Ardência.
- Vermelhidão e lacrimejamento.
- Manchas na visão de perto e visão turva.
O medicamento é seguro?
Nesse quesito, o medicamento apresentou resultados favoráveis, sem incidência de efeitos colaterais graves relacionados ao tratamento em mais de 30 mil dias de observação. Os mais comuns foram;
- Irritação ocular no momento da aplicação, cerca de 20% dos casos;
- Visão ligeiramente turva,16%;
- Dor de cabeça, 13%;
- Vermelhidão nos olhos, 8%.
De acordo com os pesquisadores, todos os sintomas foram leves, temporários e autolimitados.
Para o CEO da LENZ Therapeutic, Eef Schimmelpennink, a aprovação representa “um marco transformador” no tratamento da presbiopia, condição que afeta aproximadamente 128 milhões de adultos apenas nos Estados Unidos. A expectativa é que as amostras da VIZZ estejam disponíveis para oftalmologistas já em outubro de 2025, com lançamento comercial amplo previsto para o final do quarto trimestre.
Segundo a empresa, o novo colírio não substitui os óculos em todos os casos, mas oferece mais liberdade e conveniência, especialmente para quem deseja uma solução prática e temporária para eventos ou atividades específicas.
