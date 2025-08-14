Lubrificante fake: Anvisa suspende lote de falsificação do K-Med

K-Med 2 em 1 original - Foto: Divulgação/Cimed

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1, fabricado por empresa desconhecida. A medida atinge apenas o lote L2407415.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após a verdadeira empresa detentora do registro identificar um produto semelhante ao seu, do lote L2407415, sendo comercializado no site de vendas on-line da Shopee.

O produto falso traz informações sobre a data de fabricação e de validade diferentes do produto original.

O lote verdadeiro do produto tem como data de fabricação 03/2023 e validade até 03/2026. Dessa forma, qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes está irregular e não deve ser utilizada em nenhuma hipótese, por não haver nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade.

Em nota, a empresa solicitou que consumidores que identificarem unidades falsas podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.