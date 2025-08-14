Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Lubrificante fake: Anvisa suspende lote de falsificação do K-Med

Determinação corresponde ao lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1

Por Victoria Isabel

14/08/2025 - 9:21 h | Atualizada em 14/08/2025 - 9:41
K-Med 2 em 1 original
K-Med 2 em 1 original -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1, fabricado por empresa desconhecida. A medida atinge apenas o lote L2407415.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após a verdadeira empresa detentora do registro identificar um produto semelhante ao seu, do lote L2407415, sendo comercializado no site de vendas on-line da Shopee.

O produto falso traz informações sobre a data de fabricação e de validade diferentes do produto original.

Leia Também:

Surto mortal de cólera se espalha em meio à guerra e chuva intensa
Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal
Camisinha texturizada do SUS: por que modelo está sendo distribuído de graça

O lote verdadeiro do produto tem como data de fabricação 03/2023 e validade até 03/2026. Dessa forma, qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes está irregular e não deve ser utilizada em nenhuma hipótese, por não haver nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade.

Em nota, a empresa solicitou que consumidores que identificarem unidades falsas podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa K-Med Lubrificante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
K-Med 2 em 1 original
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

K-Med 2 em 1 original
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

K-Med 2 em 1 original
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

K-Med 2 em 1 original
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x