IMPLANON

Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal

Na rede particular, o Implanon custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil

Por Redação e Agência Brasil

14/08/2025 - 8:13 h
Implante hormonal
Implante hormonal -

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que os planos de saúde particulares passem a incluir, na cobertura obrigatória, o implante contraceptivo hormonal, conhecido popularmente como Implanon. O procedimento também foi aprovado recentemente para uso no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o Ministério da Saúde, a opção é considerada vantajosa em relação aos demais contraceptivos em razão da longa duração (age no organismo por até três anos) e eficácia alta. Na rede particular, o Implanon custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil

A cobertura assistencial para todas as pessoas entre 18 e 49 anos na prevenção de gravidez não desejada passará a ter cobertura obrigatória a partir do dia primeiro de setembro.

Avanço na Oncologia

A ANS também aprovou, em reunião do dia oito de agosto, a inclusão no rol de procedimentos da Radioterapia de intensidade modulada (IMRT) para tratamento de pacientes adultos com tumores do canal anal. A tecnologia passa a ter cobertura obrigatória nos planos de saúde a partir do dia primeiro de setembro.

Outro procedimento analisado foi o do transplante de membrana amniótica, procedimento para tratar pacientes com queimaduras de pele. Mas, nesse caso, a ANS decidiu adiar a inclusão por causa da necessidade de ajustes na estruturação do Sistema Nacional de Transplantes e no funcionamento dos bancos de tecidos, e para que haja atualização do regulamento técnico, do protocolo clínico e de diretrizes técnicas por parte do Ministério da Saúde.

Ver todas

