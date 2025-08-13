Suplementos reprovados em 2025: saiba quais produtos evitar

Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou recentemente uma lista de suplementos alimentares reprovados por irregularidades na composição, falsificações ou propaganda indevida. Produtos populares como whey protein, creatina, vitaminas, melatonina e fitoterápicos foram alvo de proibição, suspensão e recolhimento.

Entre as principais razões estão falsificação, irregularidades na fabricação, propaganda não autorizada, composição desconhecida e falta de registro. Muitos produtos não correspondiam ao descrito no rótulo, não tinham controle de qualidade adequado ou continham substâncias não autorizadas.

Especialistas reforçam que todo suplemento deve ter registro ou notificação na Anvisa. Eles podem ser encontrados em farmácias, lojas autorizadas ou sites oficiais dos produtos.

Principais produtos suspensos ou proibidos em 2025

Julho:

Detox Fit – Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares: proibição e apreensão

Intensy – Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares: proibição e apreensão

Lipo Sem Corte (todos os lotes): proibição e apreensão

Suplemento líquido marca Abstiny (todos): proibição de distribuição, comercialização, propaganda, uso e fabricação

Junho:

100% Full Whey, marca Full Life Nutrition: suspensão e recolhimento

Suplemento em cápsulas de vitaminas e minerais A-Z, Maxxy Vita, da Alemed Nutracêutica: suspensão e recolhimento

Maio:

Suplementos de melatonina, Metil B9B12 e óleo de semente, da Always Fit: suspensão e recolhimento

Suplemento de origem desconhecida, marca Oficial Power Green: proibição e recolhimento

PKU Golike Plus, da MDM Pharma Brasil: suspensão e recolhimento

Compostos lácteos Mega Lac Pop e Mega Lac 2113, da Dielat: suspensão e recolhimento

Suplemento líquido, marca Prosdene: proibição e apreensão

Abril:

Nattokinase 200mg / 300mg, da Ultranutrição: apreensão e proibição

Suplemento líquido, marca Prostnar: proibição e recolhimento

Suplementos Ora-Pro-Nóbis, de todas as empresas: proibição e recolhimento

Março:

Vistalux, Foli Gotas, Libid Gotas, Gotasflux e Viritril (todos): proibição e recolhimento

Probiotic 100 Billion, marca Pslalae em cápsulas, da SHPS: proibição e apreensão

Suplemento em pó de creatina, marca Creapure Nutrata (falsificada): proibição e recolhimento

Suplemento líquido, marca Glico Pure: proibição e recolhimento

Suplemento em gotas, marca Glitril: proibição e recolhimento

Suplementos em cápsulas (Kn Nutrition, Lander Fit, Life Extension, Natrol, Now, Puritan’s Pride), e líquidos (marca Now), melatonina em cápsulas (PB 8 Probiotic), da Now Suplementação: proibição e recolhimento

Fevereiro:

Suplemento em gotas, marca Const-Pax: proibição e recolhimento

Suplemento em cápsulas Ômega 3, marca Realmed (falsificada), da Triforce Solutions: proibição e recolhimento

Alloezil, da Sorelle: proibição e recolhimento

Suplemento líquido marca Restauri Vision: proibição e recolhimento

Melatonina líquida IWS 30ml maracujá 750 gotas / Liquid Melatonin IWS sublingual, da IWS Participações do Brasil: proibição e recolhimento

Suplemento alimentar em cápsulas, marca Inzulean: proibição e recolhimento

Ora-Pro-nóbis e Vita Alívio, da Vitae Gold Produtos Naturais: proibição e recolhimento

Janeiro:

Suplemento líquido, marca Visolaris: proibição e recolhimento

Suplemento líquido, marca Visionletina: proibição e recolhimento

Cardpro, suplemento em cápsula: proibição e recolhimento

Ipomagry, extrato de ervas, 30 cápsulas: proibição e recolhimento

Cápsulas Coenzima Q10 + L-triptofano, Magnésio Dimalato Natural, Magnésio L Treonato Puro, Magnésio Quelato, Ora-pro-nóbis, Vitamina D3 10.000 (marca Bionutri – falsificados): proibição e recolhimento

Suplementos Inibesek e Sekdetox: proibição e recolhimento

Suplemento em cápsulas Nervocure: proibição e recolhimento

A fiscalização da Anvisa reforça a importância da informação, da escolha de produtos confiáveis e da avaliação profissional, garantindo que a suplementação seja segura e realmente benéfica à saúde.