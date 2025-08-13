SAÚDE
Suplementos reprovados em 2025: saiba quais produtos evitar
Anvisa alerta para suplementos irregulares e falsificados que podem comprometer a saúde
Por Isabela Cardoso
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou recentemente uma lista de suplementos alimentares reprovados por irregularidades na composição, falsificações ou propaganda indevida. Produtos populares como whey protein, creatina, vitaminas, melatonina e fitoterápicos foram alvo de proibição, suspensão e recolhimento.
Entre as principais razões estão falsificação, irregularidades na fabricação, propaganda não autorizada, composição desconhecida e falta de registro. Muitos produtos não correspondiam ao descrito no rótulo, não tinham controle de qualidade adequado ou continham substâncias não autorizadas.
Especialistas reforçam que todo suplemento deve ter registro ou notificação na Anvisa. Eles podem ser encontrados em farmácias, lojas autorizadas ou sites oficiais dos produtos.
Leia Também:
Principais produtos suspensos ou proibidos em 2025
Julho:
- Detox Fit – Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares: proibição e apreensão
- Intensy – Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares: proibição e apreensão
- Lipo Sem Corte (todos os lotes): proibição e apreensão
- Suplemento líquido marca Abstiny (todos): proibição de distribuição, comercialização, propaganda, uso e fabricação
Junho:
- 100% Full Whey, marca Full Life Nutrition: suspensão e recolhimento
- Suplemento em cápsulas de vitaminas e minerais A-Z, Maxxy Vita, da Alemed Nutracêutica: suspensão e recolhimento
Maio:
- Suplementos de melatonina, Metil B9B12 e óleo de semente, da Always Fit: suspensão e recolhimento
- Suplemento de origem desconhecida, marca Oficial Power Green: proibição e recolhimento
- PKU Golike Plus, da MDM Pharma Brasil: suspensão e recolhimento
- Compostos lácteos Mega Lac Pop e Mega Lac 2113, da Dielat: suspensão e recolhimento
- Suplemento líquido, marca Prosdene: proibição e apreensão
Abril:
- Nattokinase 200mg / 300mg, da Ultranutrição: apreensão e proibição
- Suplemento líquido, marca Prostnar: proibição e recolhimento
- Suplementos Ora-Pro-Nóbis, de todas as empresas: proibição e recolhimento
Março:
- Vistalux, Foli Gotas, Libid Gotas, Gotasflux e Viritril (todos): proibição e recolhimento
- Probiotic 100 Billion, marca Pslalae em cápsulas, da SHPS: proibição e apreensão
- Suplemento em pó de creatina, marca Creapure Nutrata (falsificada): proibição e recolhimento
- Suplemento líquido, marca Glico Pure: proibição e recolhimento
- Suplemento em gotas, marca Glitril: proibição e recolhimento
- Suplementos em cápsulas (Kn Nutrition, Lander Fit, Life Extension, Natrol, Now, Puritan’s Pride), e líquidos (marca Now), melatonina em cápsulas (PB 8 Probiotic), da Now Suplementação: proibição e recolhimento
Fevereiro:
- Suplemento em gotas, marca Const-Pax: proibição e recolhimento
- Suplemento em cápsulas Ômega 3, marca Realmed (falsificada), da Triforce Solutions: proibição e recolhimento
- Alloezil, da Sorelle: proibição e recolhimento
- Suplemento líquido marca Restauri Vision: proibição e recolhimento
- Melatonina líquida IWS 30ml maracujá 750 gotas / Liquid Melatonin IWS sublingual, da IWS Participações do Brasil: proibição e recolhimento
- Suplemento alimentar em cápsulas, marca Inzulean: proibição e recolhimento
- Ora-Pro-nóbis e Vita Alívio, da Vitae Gold Produtos Naturais: proibição e recolhimento
Janeiro:
- Suplemento líquido, marca Visolaris: proibição e recolhimento
- Suplemento líquido, marca Visionletina: proibição e recolhimento
- Cardpro, suplemento em cápsula: proibição e recolhimento
- Ipomagry, extrato de ervas, 30 cápsulas: proibição e recolhimento
- Cápsulas Coenzima Q10 + L-triptofano, Magnésio Dimalato Natural, Magnésio L Treonato Puro, Magnésio Quelato, Ora-pro-nóbis, Vitamina D3 10.000 (marca Bionutri – falsificados): proibição e recolhimento
- Suplementos Inibesek e Sekdetox: proibição e recolhimento
- Suplemento em cápsulas Nervocure: proibição e recolhimento
A fiscalização da Anvisa reforça a importância da informação, da escolha de produtos confiáveis e da avaliação profissional, garantindo que a suplementação seja segura e realmente benéfica à saúde.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes