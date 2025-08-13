Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Suplementos reprovados em 2025: saiba quais produtos evitar

Anvisa alerta para suplementos irregulares e falsificados que podem comprometer a saúde

Por Isabela Cardoso

13/08/2025 - 19:29 h
Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília
Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou recentemente uma lista de suplementos alimentares reprovados por irregularidades na composição, falsificações ou propaganda indevida. Produtos populares como whey protein, creatina, vitaminas, melatonina e fitoterápicos foram alvo de proibição, suspensão e recolhimento.

Entre as principais razões estão falsificação, irregularidades na fabricação, propaganda não autorizada, composição desconhecida e falta de registro. Muitos produtos não correspondiam ao descrito no rótulo, não tinham controle de qualidade adequado ou continham substâncias não autorizadas.

Especialistas reforçam que todo suplemento deve ter registro ou notificação na Anvisa. Eles podem ser encontrados em farmácias, lojas autorizadas ou sites oficiais dos produtos.

Leia Também:

Camisinha em extinção? Novo hábito de jovens brasileiros preocupa médicos
Fiocruz e EMS iniciam produção nacional canetas emagrecedoras
Governo Trump corta verba e ameaça vacinas contra câncer e HIV

Principais produtos suspensos ou proibidos em 2025

Julho:

  • Detox Fit – Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares: proibição e apreensão
  • Intensy – Lipo Sem Corte Suplementos Alimentares: proibição e apreensão
  • Lipo Sem Corte (todos os lotes): proibição e apreensão
  • Suplemento líquido marca Abstiny (todos): proibição de distribuição, comercialização, propaganda, uso e fabricação

Junho:

  • 100% Full Whey, marca Full Life Nutrition: suspensão e recolhimento
  • Suplemento em cápsulas de vitaminas e minerais A-Z, Maxxy Vita, da Alemed Nutracêutica: suspensão e recolhimento

Maio:

  • Suplementos de melatonina, Metil B9B12 e óleo de semente, da Always Fit: suspensão e recolhimento
  • Suplemento de origem desconhecida, marca Oficial Power Green: proibição e recolhimento
  • PKU Golike Plus, da MDM Pharma Brasil: suspensão e recolhimento
  • Compostos lácteos Mega Lac Pop e Mega Lac 2113, da Dielat: suspensão e recolhimento
  • Suplemento líquido, marca Prosdene: proibição e apreensão

Abril:

  • Nattokinase 200mg / 300mg, da Ultranutrição: apreensão e proibição
  • Suplemento líquido, marca Prostnar: proibição e recolhimento
  • Suplementos Ora-Pro-Nóbis, de todas as empresas: proibição e recolhimento

Março:

  • Vistalux, Foli Gotas, Libid Gotas, Gotasflux e Viritril (todos): proibição e recolhimento
  • Probiotic 100 Billion, marca Pslalae em cápsulas, da SHPS: proibição e apreensão
  • Suplemento em pó de creatina, marca Creapure Nutrata (falsificada): proibição e recolhimento
  • Suplemento líquido, marca Glico Pure: proibição e recolhimento
  • Suplemento em gotas, marca Glitril: proibição e recolhimento
  • Suplementos em cápsulas (Kn Nutrition, Lander Fit, Life Extension, Natrol, Now, Puritan’s Pride), e líquidos (marca Now), melatonina em cápsulas (PB 8 Probiotic), da Now Suplementação: proibição e recolhimento

Fevereiro:

  • Suplemento em gotas, marca Const-Pax: proibição e recolhimento
  • Suplemento em cápsulas Ômega 3, marca Realmed (falsificada), da Triforce Solutions: proibição e recolhimento
  • Alloezil, da Sorelle: proibição e recolhimento
  • Suplemento líquido marca Restauri Vision: proibição e recolhimento
  • Melatonina líquida IWS 30ml maracujá 750 gotas / Liquid Melatonin IWS sublingual, da IWS Participações do Brasil: proibição e recolhimento
  • Suplemento alimentar em cápsulas, marca Inzulean: proibição e recolhimento
  • Ora-Pro-nóbis e Vita Alívio, da Vitae Gold Produtos Naturais: proibição e recolhimento

Janeiro:

  • Suplemento líquido, marca Visolaris: proibição e recolhimento
  • Suplemento líquido, marca Visionletina: proibição e recolhimento
  • Cardpro, suplemento em cápsula: proibição e recolhimento
  • Ipomagry, extrato de ervas, 30 cápsulas: proibição e recolhimento
  • Cápsulas Coenzima Q10 + L-triptofano, Magnésio Dimalato Natural, Magnésio L Treonato Puro, Magnésio Quelato, Ora-pro-nóbis, Vitamina D3 10.000 (marca Bionutri – falsificados): proibição e recolhimento
  • Suplementos Inibesek e Sekdetox: proibição e recolhimento
  • Suplemento em cápsulas Nervocure: proibição e recolhimento

A fiscalização da Anvisa reforça a importância da informação, da escolha de produtos confiáveis e da avaliação profissional, garantindo que a suplementação seja segura e realmente benéfica à saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Saúde Suplementos Reprovados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x