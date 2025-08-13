Camisinha texturizada do SUS: por que modelo está sendo distribuído de graça

As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde - Foto: Ministério da Saúde | Instagram

As novas camisinhas distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, estão chamando a atenção do público nesta semana. Além das embalagens modernas, com cores vibrantes, os novos preservativos possuem duas versões: finas e texturizadas.

O novo preservativo viralizou na web após um usuário da rede social X, o antigo Twitter compartilhar um registro da embalagem aberta, exibindo a textura do látex.

“O sus oferecendo camisinha texturizada, estaremos testando em breve”, escreveu o rapaz na legenda do post, que recebeu mais de 57 mil curtidas.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, em um comunicado oficial, a distribuição gratuita dos novos modelos de camisinhas tem um motivo: incentivar os jovens a voltarem a usar o preservativo. Isso porque houve uma queda significativa do uso da proteção nos últimos anos.

Conforme noticiado anteriormente pelo Portal A Tarde, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontaram que cerca de 60% das pessoas com 18 anos ou mais revelaram que não costumam usar preservativos durante as relações sexuais, sendo com parceiros fixos ou não.

“A diversificação da oferta visa estimular o uso contínuo e correto do preservativo, tornando-o mais atraente e atendendo às diferentes preferências da população. Essa ação responde a desafios identificados nos últimos anos: a queda no uso de preservativos, sobretudo entre jovens”, informou o Ministério, em nota.

A meta é que sejam distribuídas cerca 400 milhões de unidades de preservativos ao longo deste ano, juntamente com os modelos anteriores: a tradicional, externa e de látex, e a interna, de látex ou borracha nitrílica.

Para que serve cada tipo de camisinha?

Apesar de terem o mesmo efeito que as camisinhas tradicionais com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e Sífilis, e na prevenção de uma gravidez indesejada, os preservativos finos e texturizados buscam oferecer mais prazer durante o sexo.

A fina proporciona uma sensação mais natural, como se estivesse sem o preservativo, a fim de estimular maior sensibilidade e conforto durante o ato. Algumas marcas já ofereciam produtos deste modelo no mercado, com o slogan de “camisinha pele com pele”.

Já a texturizada possui relevos espalhados pelo material, como bolinhas e linhas, como forma de aumentar a estimulação dos órgãos genitais e o prazer sexual, aliado ao uso constante do preservativo.

Onde retirar as camisinhas de graça?

Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Brasil, sem exigência de documentos de identificação e sem limite de quantidade por pessoa ou grupo.