Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Camisinha texturizada do SUS: por que modelo está sendo distribuído de graça

Ministério da Saúde anunciou a chegada de dois novos tipos de preservativos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/08/2025 - 22:00 h
As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde
As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde -

As novas camisinhas distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, estão chamando a atenção do público nesta semana. Além das embalagens modernas, com cores vibrantes, os novos preservativos possuem duas versões: finas e texturizadas.

O novo preservativo viralizou na web após um usuário da rede social X, o antigo Twitter compartilhar um registro da embalagem aberta, exibindo a textura do látex.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O sus oferecendo camisinha texturizada, estaremos testando em breve”, escreveu o rapaz na legenda do post, que recebeu mais de 57 mil curtidas.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, em um comunicado oficial, a distribuição gratuita dos novos modelos de camisinhas tem um motivo: incentivar os jovens a voltarem a usar o preservativo. Isso porque houve uma queda significativa do uso da proteção nos últimos anos.

Conforme noticiado anteriormente pelo Portal A Tarde, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontaram que cerca de 60% das pessoas com 18 anos ou mais revelaram que não costumam usar preservativos durante as relações sexuais, sendo com parceiros fixos ou não.

Leia Também:

Suplementos reprovados em 2025: saiba quais produtos evitar
Camisinha em extinção? Novo hábito de jovens brasileiros preocupa médicos
Fiocruz e EMS iniciam produção nacional canetas emagrecedoras

“A diversificação da oferta visa estimular o uso contínuo e correto do preservativo, tornando-o mais atraente e atendendo às diferentes preferências da população. Essa ação responde a desafios identificados nos últimos anos: a queda no uso de preservativos, sobretudo entre jovens”, informou o Ministério, em nota.

A meta é que sejam distribuídas cerca 400 milhões de unidades de preservativos ao longo deste ano, juntamente com os modelos anteriores: a tradicional, externa e de látex, e a interna, de látex ou borracha nitrílica.

Para que serve cada tipo de camisinha?

Apesar de terem o mesmo efeito que as camisinhas tradicionais com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e Sífilis, e na prevenção de uma gravidez indesejada, os preservativos finos e texturizados buscam oferecer mais prazer durante o sexo.

A fina proporciona uma sensação mais natural, como se estivesse sem o preservativo, a fim de estimular maior sensibilidade e conforto durante o ato. Algumas marcas já ofereciam produtos deste modelo no mercado, com o slogan de “camisinha pele com pele”.

Já a texturizada possui relevos espalhados pelo material, como bolinhas e linhas, como forma de aumentar a estimulação dos órgãos genitais e o prazer sexual, aliado ao uso constante do preservativo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dr. Ricardo Kores | Médico Infectologista (@dr.ricardokores)

Onde retirar as camisinhas de graça?

Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Brasil, sem exigência de documentos de identificação e sem limite de quantidade por pessoa ou grupo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camisinha camisinha do sus camisinha texturizada preservativo sus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

As camisinhas podem ser pegas em postos de saúde
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x