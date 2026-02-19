Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PÓS-PARTO

Mulheres têm recorrido ao uso de canetas emagrecedoras no pós-parto

Cresce número de puérperas que usa Ozempics e similares

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/02/2026 - 11:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Mulheres têm recorrido ao uso de canetas emagrecedoras no pós-parto
-

O uso de medicamentos agonistas do receptor de GLP-1, as famosas "canetas emagrecedoras”, vêm se popularizando cada vez para diversos públicos. Entre as mulheres puérperas, o movimento também é crescente, segundo um estudo publicado em novembro de 2025 na revista JAMA.

Em busca de eliminar o peso adquirido durante a gestação, elas têm recorrido ao atalho. A pesquisa, desenvolvida por uma equipe de dinamarqueses e canadenses, cruza os registros de nascimentos na Dinamarca de janeiro de 2018 a junho de 2024 com dados do sistema nacional de prescrições médicas.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O levantamento identifica mães que preencheram pelo menos uma receita de semaglutida ou liraglutida, princípios ativos desses fármacos, entre o parto e os primeiros 182 dias do puerpério.

Os resultados apontam a uma mudança rápida e expressiva no padrão de uso. Se em 2018, os registros eram inferiores a cinco usuárias a cada 10 mil partos, em 2024 a taxa subiu para 173 pessoas.

No total, entre as mais de 382 mil gestações analisadas, 1.549 mulheres recorreram às canetas no pós-parto.

Leia Também:

Saiba o que é pancreatite, doença que cresceu com uso do Ozempic
Genérico do Ozempic deve começar a ser vendido em 2026
‘Irmão’ do Ozempic tem uso aprovado contra gordura no fígado

Entenda a crescente

A popularização começou em dezembro de 2022, quando a Dinamarca liberou a semaglutida para tratar casos de obesidade. Antes, o medicamento era indicado apenas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2.

Assim, pesquisares constataram que a maioria das mulheres que buscou pelo produto em 2023 e 2024 não tinha histórico de diabetes, mas estava acima do peso antes mesmo da gravidez.

No Brasil, médicos também observam uma maior procura, principalmente devido ao desconforto com o corpo, medo de não recuperar o peso original, falta de autoestima e histórico de efeito sanfona. Ou seja, todos os fatores são oriundos da pressão estética em um período de grande vulnerabilidade física e emocional.

Ainda não há estudos concretos sobre como os medicamentos agem em relação a mudanças hormonais e fisiológicas do puerpério. Pesquisas ainda em andamento sugerem que a semaglutida não é transferido para o leite materno em quantidade significativa, mas não há comprovação de que os medicamentos sejam seguros durante a amamentação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autoestima pós-parto GLP-1 medicamentos emagrecedores mudanças hormonais puerpério semaglutida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x