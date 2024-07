Número de casos de Febre Oropouche sobe para 824 na Bahia

Gandu é o segundo município com o maior número de casos - Foto: Flávio Carvalho | WMP Brasil | Fiocruz

O número de casos confirmados de Febre Oropouche no estado da Bahia subiu para 824, segundo dados mais recentes atualizados na última quinta-feira (11), após levantamento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Ao todo, os casos de Febre Oropouche foram detectados em 58 municípios baianos. Ilhéus é a cidade com o maior número de registros, com 109 diagnósticos positivos. Gandu aparece em segundo na lista com 82.

Confira municípios com casos confirmados da doença:

Amélia Rodrigues (2); Feira de Santana (2); Conceição do Jacuípe (1); Jacobina (1); Itamaraju (5); Teixeira de Freitas (1); Porto Seguro (4); Maragogipe (3); Cachoeira (1); Camaçari (3); Madre de Deus (1); Salvador (15) ; Lauro de Freitas (1); Amargosa (66); Aratuípe (2); Castro Alves (1); Conceição do Almeida (1); Elísio Medrado (26); Jaguaripe (40); Jiquiriçá (2); Laje (29); Muniz Ferreira (14); Mutuípe (23); Nazaré (2); Presidente Tancredo Neves (16); Santo Antônio de Jesus (14); São Felipe (9); São Miguel das Matas (6); Teolândia (43); Ubaíra (3); Acajutiba (4); Alagoinhas (1); Caatiba (2); Nova Canaã (1); Cairu (7); Camamu (41); Gandu (82); Igrapiúna (25); Ituberá (41); Piraí do Norte (4); Taperoá (37); Valença (14); Wenceslau Guimarães (3); Aurelino Leal (3); Buerarema (1); Camacan (2); Ibirapitanga (3); Itabuna (21); Ubatã (2); São José da Vitória (1); Itacaré (4); Ilhéus (109); Uruçuca (68);Una (1); Itagibá (3); Itamari (3); Jequié (1); Jitaúna (3).