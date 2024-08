O que doença de Newcastle, descoberta em aves do RS, causa em humanos?

Doença é endêmica em vários países, e pode acometer galinhas, perus e patos - Foto: Arquivo / Agência Brasil

A doença de Newcastle é uma doença altamente contagiosa que infecta aves, domésticas e selvagens. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu por, ao menos, 21 dias, a exportação de frango no Brasil após a confirmação do surto da doença.

Os seus efeitos são mais sentidos em aviários pelo seu grande potencial epidêmico e por levar a grandes perdas econômicas.

A doença é endêmica em vários países, e pode acometer galinhas, perus e patos. O vírus tem um período de incubação que vai de dois a sete dias, e a doença se manifesta em até sete dias.

O vírus, agente da doença, faz parte da família Paramyxoviridae, gênero Avulavirus. Existem nove sorotipos diferentes desde o APMV-1 até APMV-9. A Doença de Newcastle é provocada pelo APMV-1.

O vírus é sensível a luz solar e detergentes. Mas pode sobreviver por muito tempo em carcaças congeladas.

Caso alguém se infecte com o vírus da doença, é possível desenvolver doenças consideradas leves, como a conjuntivite. No organismo humano, o vírus não tem a tendência de evolução para um quadro grave como acontece com as aves, que sofrem com sintomas respiratórios e nervosos.

Segundo o Ministro da Agricultura, não há necessidade de interrupção no consumo desses alimentos.

"A população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada. O Mapa reforça que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanecem seguros e sem contraindicações", diz a pasta.