SAÚDE
NOVEMBRO AZUL

Obras Sociais Irmã Dulce promove mutirão conta câncer de próstata

Atendimento é gratuito e acontece no sábado, 29

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 7:26 h
Imagem ilustrativa da imagem Obras Sociais Irmã Dulce promove mutirão conta câncer de próstata
-

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) dasObras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizará, neste sábado, 29, um mutirão gratuito de rastreamento de câncer de próstata. Ação acontece a partir das 7h, na Av. Luiz Tarquínio, com acesso pelo portão 11.

Os interessados devem ter a partir de 45 anos. No local, serão disponibilizadas 80 fichas de atendimento, distribuídas por ordem de chegada.

Durante o mutirão, serão oferecidos atendimentos em consultório para avaliar histórico familiar e fatores de risco, e realização de exames, como toque retal.

O evento acontece em alusão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem.

Documentos necessários:

  • documento oficial com foto;
  • cartão do SUS;
  • comprovante de residência;
  • exames prévios (PSA ou de imagem da região abdominal), caso já realizados.

x