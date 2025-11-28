NOVEMBRO AZUL
Obras Sociais Irmã Dulce promove mutirão conta câncer de próstata
Atendimento é gratuito e acontece no sábado, 29
Por Luiza Nascimento
A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) dasObras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizará, neste sábado, 29, um mutirão gratuito de rastreamento de câncer de próstata. Ação acontece a partir das 7h, na Av. Luiz Tarquínio, com acesso pelo portão 11.
Os interessados devem ter a partir de 45 anos. No local, serão disponibilizadas 80 fichas de atendimento, distribuídas por ordem de chegada.
Durante o mutirão, serão oferecidos atendimentos em consultório para avaliar histórico familiar e fatores de risco, e realização de exames, como toque retal.
O evento acontece em alusão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem.
Documentos necessários:
- documento oficial com foto;
- cartão do SUS;
- comprovante de residência;
- exames prévios (PSA ou de imagem da região abdominal), caso já realizados.
