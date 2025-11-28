Obras Sociais Irmã Dulce promove mutirão conta câncer de próstata

- Foto: Divulgação/OSID

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) dasObras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizará, neste sábado, 29, um mutirão gratuito de rastreamento de câncer de próstata. Ação acontece a partir das 7h, na Av. Luiz Tarquínio, com acesso pelo portão 11.

Os interessados devem ter a partir de 45 anos. No local, serão disponibilizadas 80 fichas de atendimento, distribuídas por ordem de chegada.

Durante o mutirão, serão oferecidos atendimentos em consultório para avaliar histórico familiar e fatores de risco, e realização de exames, como toque retal.



O evento acontece em alusão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem.

Documentos necessários: