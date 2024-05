OMS pré-qualifica uso de vacina da dengue em outros países | A TARDE

A vacina Qdengua, desenvolvida pela empresa japonesa Takeda, foi autorizada para ser utilizada em outros países, após receber a pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A autorização foi concedida na última sexta-feira, 10. A aprovação do imunizante contra a dengue, no entanto, foi registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023.

A vacina começou a ser distribuída no país em 2024, após a epidemia da doença no país e usa versões enfraquecidas dos quatro sorotipos do vírus causador da dengue para criar imunidade no paciente. A TAK-003 é a segunda vacina contra a dengue a ser pré-qualificada pela agência. A lista também inclui a CYD-TDV, desenvolvida pela empresa francesa Sanofi Pasteur.

“A pré-qualificação da TAK-003 é um passo importante na expansão do acesso global às vacinas contra a dengue, uma vez que ela é agora elegível para aquisição por agências da ONU, incluindo a Unicef e a Organização Mundial da Saúde (OPAS)”, explica o diretor de Regulamentação e Pré-qualificação da OMS, Rogério Gaspar.

A Qdenga, seguindo as recomendações da OMS, pode ser utilizada em crianças de 6 a 16 anos em locais com alta intensidade de transmissão da dengue. A administração do imunizante deve ser feita em esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas.

