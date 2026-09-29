Outubro Rosa: prevenção feminina deve ir além do câncer de mama

O Outubro Rosa coloca a prevenção do câncer de mama em evidência, mas o cuidado com a saúde da mulher não começa nem termina no mês de outubro. A campanha também abre espaço para uma discussão mais ampla sobre a necessidade de manter acompanhamento médico e atenção ao organismo durante as diferentes fases da vida.

Em meio às demandas da família, dos filhos, da carreira e da rotina, consultas, exames e mudanças de hábitos podem acabar adiados até o aparecimento de algum sintoma. Para a ginecologista Cláudia Lacerda, do Núcleo GAB – Medicina Integrada, mudar esse comportamento passa por compreender a prevenção de forma contínua e não restrita às mamas ou à saúde ginecológica.

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“O Outubro Rosa é muito mais do que lembrar de fazer exames. É um convite para que a mulher volte a ocupar o centro do próprio cuidado. Prevenção significa conhecer o próprio corpo, manter acompanhamento médico e olhar também para metabolismo, hormônios, alimentação, músculos, ossos e qualidade de vida”, afirma.

O corpo muda e o cuidado também

As necessidades de saúde se transformam ao longo da vida e, segundo Cláudia, o acompanhamento deve levar em consideração fatores como idade, histórico familiar, estilo de vida e condições individuais.

Além dos cuidados ginecológicos e com as mamas, ela chama atenção para aspectos como composição corporal, alimentação, sono, equilíbrio metabólico, massa muscular, saúde óssea, alterações hormonais e bem-estar emocional, que podem ter impacto na qualidade de vida e na longevidade.

Acompanhamento médico deve considerar as diferentes fases da vida e as necessidades individuais de cada mulher - Foto: Divulgação

“Esperar o corpo apresentar um problema para começar a cuidar da saúde é uma lógica que precisamos modificar. Quanto mais cedo identificamos fatores de risco e acompanhamos as mudanças que acontecem ao longo da vida, maiores são as possibilidades de agir de forma preventiva e individualizada”, destaca.

Quando outubro termina, a prevenção continua

A mobilização em torno do Outubro Rosa também pode funcionar como estímulo para incorporar o cuidado à rotina durante todo o ano, com consultas e exames periódicos, atenção aos sinais do corpo e hábitos voltados à saúde no longo prazo.

“Outubro passa. O cuidado precisa continuar. A prevenção precisa fazer parte da rotina e não acontecer apenas quando surge um sintoma ou durante uma campanha de conscientização”, completa Cláudia.

O Núcleo GAB – Medicina Integrada reúne diferentes especialidades e áreas voltadas à prevenção, saúde e longevidade. Segundo o material da instituição, o atendimento considera as particularidades de cada paciente e aspectos como saúde metabólica, ginecologia, nutrição, composição corporal, hormônios e acompanhamento médico ao longo das diferentes fases da vida.